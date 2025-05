A- A+

STF Fux cita 'amizade' com Moraes após virar esperança de bolsonaristas em julgamento da trama golpista Ministro negou mal-estar com relator de casos no Supremo após votos divergentes durante análise de casosS

Elogiado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro após discordar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em alguns pontos do julgamento sobre a trama golpista, o ministro Luiz Fux rebateu nesta quarta-feira haver animosidade entre os dois magistrados.



Ao analisar a denúncia contra o chamado "núcleo 4" da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Fux argumentou ter uma amizade longeva com Moraes e que não há rusgas entre os dois.

— Eu e o ministro Alexandre temos uma amizade anterior à entrada dele no Supremo Tribunal Federal. Eu respeito muitíssimo o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Exatamente em razão da nossa amizade, em razão da nossa convivência de há muito, eu respeito as posições do ministro Alexandre de Moraes, tenho certeza que ele respeita as minhas posições divergentes — disse Fux durante o julgamento.

— Na verdade, o que há aqui não é discórdia, o que há aqui é dissenso.

Ainda segundo o ministro, "dissensos em relação a matéria jurídica fazem parte da vida de um órgão colegiado". No julgamento de Débora Rodrigues, Fux divergiu da pena imposta por Moraes, mas acabou vencido. A mulher foi condenada, por maioria de votos, a 14 anos de prisão.

Mesmo assim, o ministro passou a ser citado como esperança de contraponto por bolsonaristas e, segundo a colunista Bela Megale, elogios a seu voto devem ser um pilares do ato pela anistia convocado por Jair Bolsonaro para esta quarta-feira, em Brasília.

— Ainda assim mantemos entre nós respeito, lealdade. E, no caso específico do ministro Moraes, já nos conhecíamos há muito mais tempo, tempos amizade. E tenho absoluta certeza de que essas frágeis alusões que se fazem de forma alguma vão infirmar nem o ponto de vista do ministro Alexandre, que eu respeito, nem o meu, que também mereço respeito daqueles que pensam diferente de mim — completou.

Na primeira sessão de julgamento sobre a trama golpista, Fux também discordou parcialmente de alguns pontos das questões preliminares, como em relação à competência do plenário para o processamento da denúncia, e não a Primeira Turma.



O ministro também chegou dizer que após o 8 de janeiro o STF julgou os casos "sob forte emoção".

Logo após a fala de Fux, Moraes também negou "mal-estar" entre eles.

— Um tribunal é um órgão colegiado exatamente para cada um debater, discutir e apontar a sua posição. Ministro Fux, vão ter que fazer muito mais para me colocar contra Vossa Excelência e vice-versa. E é bom ter dito isso, porque se não, alguns por falta de notícia, iam falar que foi Vossa Excelência que machucou meu ombro. Que já fique claro, o ministro Fux é inocente em relação a isso — disse Moraes.

