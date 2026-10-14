Fux dá aula de jiu-jitsu para crianças e destaca importância de independência olímpica de juízes
Segundo o ministro do STF, juízes também devem ter um "conhecimento enciclopédico e uma nobreza de caráter"
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, participou na manhã desta quarta-feira (14) de um treinamento de jiu-jitsu junto a crianças e adolescentes beneficiados por projetos sociais conduzidos por policiais judiciais da Corte.
No evento, que reuniu 45 crianças, Fux destacou que a arte marcial gera uma "independência olímpica importante para os juízes".
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— Jiu-jitsu influi na vida da gente, quer no plano vivencial quer no profissional. Mas acho que o dado mais importante do jiu-jitsu é que ele traz uma independência olímpica que é muito importância para os juízes. Os juízes devem ter um conhecimento enciclopédico, uma nobreza de caráter e uma independência olímpica, fazer aquilo que acham certo independentemente de haver uma divergência ou outra — afirmou a jornalistas.
O encontro foi batizado “O Jiu-Jitsu como transformação social” e visou dar visibilidade ao trabalho voluntário promovido por policiais judiciais que são faixas-pretas de jiu-jitsu.
Segundo o tribunal, os agentes usam o esporte "promover cidadania, autoestima e oportunidades de desenvolvimento para jovens em situação de vulnerabilidade".
Também participou do treinamento o secretário de Polícia Judicial do STF, Marcelo Schettini.
Não é a primeira vez que Fux participa de aula para jovens praticantes do jiu-jitsu.
Em 2024, ele ministrou um treinamento para integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e jovens de um projeto social do Complexo de da Maré, no Rio de Janeiro
O ministro do STF é faixa vermelha e branca (coral), a 2ª mais alta graduação da arte marcial.
A honraria foi concedida em 2019 durante um evento em Manaus (AM) pelo grão-mestre Osvaldo Alves, que é faixa vermelha de 9º grau.