Justiça Fux diz que monitoramento de suas atividades pela Abin paralela não impede de julgar trama golpista Investigação da PF detalhou estrutura paralela de agência de inteligência

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux afirmou nesta terça-feira, no primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, que ter sido mencionado em um relatório da chamada "Abin paralela" não o impede de atuar no processo da trama golpista.

Investigação da PF apontou que a estrutura paralela montada na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar adversários de Bolsonaro chegou a monitorar ministros do STF, incluindo Fux.

— Eu evidentemente não iria me dar por impedido de julgar por conta disso, isso não vai influir em nada. Aqui já se alegou impedimento que colega seria vítima, que o outro participou da prisão, o outro teria sido advogado. Isso aí não infirma de forma alguma na minha independência, malgrado isso tenha sido realmente um desvio gravíssimo de quem se diz um bom policial — disse Fux após ser citado pelo advogado Paulo Cintra, que defende o deputado Alexandre Ramagem.

O STF iniciou nesta terça-feira o julgamento de Bolsonaro por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; organização criminosa armada; dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado. Seis aliados e ex-aliados do ex-presidente também estão no banco de réus.

