Justiça Fux diz que STF cometeu injustiças em julgamentos do 8 de janeiro O ministro justificou mudança de postura, quando absolveu cinco réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de condenar centenas de pessoas que estiverem presentes nos atos em Brasília

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira durante julgamento do núcleo 4 da trama golpista, conhecido como "núcleo da desinformação", que a Corte cometeu erros durante apreciação de outras ações penais do caso envolvendo os atos do 8 de janeiro.

No início do seu voto, o magistrado fez uma fala de justificativa da mudança de sua postura, quando depois de condenar centenas de pessoas que estiverem presentes nos atos em Brasília, absolveu cinco réus do núcleo 1, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— Meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento não significa para fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito — disse.

São réus deste núcleo o ex-major do Exército Ailton Barros; o major da reserva Angelo Denicoli; o subtenente Giancarlo Rodrigues; o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida; o policial federal Marcelo Bormevet; o coronel Reginaldo Vieira de Abreu; e o engenheiro Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL).

Fux afirmou que "não é a imobilidade que sustenta a autoridade moral" dos juízes, mas sim "a capacidade de reparar erros, reconciliar a sociedade".

— Não há demérito maior para o juiz do que pactuar com o próprio equívoco. (...) O magistrado não deve buscar a coerência no erro — frisou.

