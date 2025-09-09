A- A+

Política Fux diz ter passado a noite no STF em dia de ato bolsonarista: '850 mil na Praça dos Três Poderes' "Não cheguei a dormir", relatou

O ministro Luiz Fux contou durante o julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) ter passado a noite na sede da Corte na véspera do 7 de Setembro de 2021, pois havia um temor de que manifestantes convocados pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, pudessem invadir o tribunal.

A declaração do magistrado ocorreu após questionamento do ministro Flávio Dino, que durante seu voto o questionou se havia "dormido" no prédio.

— Não cheguei a dormir. Eu compareci ao tribunal porque tinham 850 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e não aconteceu absolutamente nada — disse Fux, exagerando no número de manifestantes presentes aos atos bolsonaristas.

Dino lembrou do episódio ao tratar sobre a alegação das defesas de que a o elemento da violência e grave ameaça não está presente nos atos de 8 de Janeiro.

— As pessoas enfrentaram a polícia, e não há como enfrentar a polícia sem violência - disse Dino.

