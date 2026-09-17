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Vazamento

Fux e Mendonça pedem à PF acesso à integra das mensagens de Vorcaro

Pedidos foram feitos após vazamento de mensagens do banqueiro

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Os ministros Luiz Fux e André Mendonça solicitaram à PF acesso à íntegra do conteúdo de um dos celulares apreendidos de Daniel VorcaroOs ministros Luiz Fux e André Mendonça solicitaram à PF acesso à íntegra do conteúdo de um dos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro - Foto: Alejandro Zambrana/STF/Reprodução

Os ministros Luiz Fux e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediram à Polícia Federal acesso à integra do conteúdo de um dos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master.

Antes deles, os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes haviam feito o mesmo pedido, que foi atendido pela corporação.

Fux e Mendonça solicitaram o conteúdo depois que vazaram mensagens trocadas entre o banqueiro e o advogado Rodrigo Fux, filho do ministro.

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A divulgação dos diálogos se deu pouco antes da sessão de terça-feira (15), que discutiu os indícios de que Alexandre de Moraes mantinha elo com Vorcaro.

Zanin e Gilmar pediram acesso às mensagens de Vorcaro antes da sessão de terça-feira com o argumento de que precisavam da íntegra do material para subsidiar o julgamento.

Nesta quinta-feira (17), Gilmar usou sua conta no X para repetir as críticas desferidas a Mendonça em plenário quando à condução das investigações sobre o Banco Master.

Mendonça se defendeu em um ofício das acusações de que teria usado o caso com intenção política.

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