Ter, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
STF

Fux interrompe Moraes no julgamento para avisar que vai se pronunciar sobre pedidos de defesas

Ministro disse que pretende analisar separadamente as preliminares

Reportar Erro
O ministro Luiz Fux, durante sessão da Primeira Turma do STF O ministro Luiz Fux, durante sessão da Primeira Turma do STF  - Foto: Fellipe Sampaio/STF

O ministro Luiz Fux marcou posição logo no início da fase de votos no julgamento da trama golpista, processo em que Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus respondem por crimes como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Ele interrompeu o relator, Alexandre de Moraes, para avisar que pretende se manifestar de forma separada sobre os pedidos preliminares das defesas — questões processuais apresentadas antes da análise do mérito, como tentativas de anular ou suspender a ação penal.

Essas preliminares já haviam sido apreciadas pela Primeira Turma em fases anteriores do processo, ainda no momento do recebimento da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A maioria dos ministros entendeu, à época, que o Supremo é competente para julgar o caso e que não havia motivo para sustar a ação penal, rejeitando as alegações das defesas.

— Só pela ordem, excelência. Vossa excelência está votando as preliminares; eu vou me reservar o direito de voltar a elas no momento em que apresentar o meu voto. Desde o recebimento da denúncia, por questão de coerência, eu sempre ressalvei ter ficado vencido nessas posições — afirmou Fux.

 

Leia também

• Que dia termina o julgamento de Bolsonaro no STF?

• Ministros avaliam que voto de Fux começará a definir julgamento de Bolsonaro

• STF retoma julgamento de Bolsonaro com segurança reforçada por mais policiais e drones

O ministro explicou que, embora acompanhe a dinâmica de Moraes, pretende retomar o debate sobre esses pontos quando for sua vez de votar:

— Assim como vossa excelência está indo direto ao voto, eu também vou, mas farei referência às questões processuais quando chegar a minha vez — completou.

Na resposta, Moraes destacou que todas as preliminares levantadas até agora já foram rejeitadas, muitas delas por unanimidade, e que não houve fato novo que justificasse reabrir a discussão.

— Todas as preliminares a que me referi até o momento foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de vossa excelência. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, da Primeira Turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia, por maioria de votos — destacou o relator.

Após Moraes, a ordem das manifestações na Primeira Turma será a seguinte: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Se houver maioria pela condenação, os ministros passarão à fase seguinte, dedicada à definição das penas de cada réu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter