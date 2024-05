A- A+

STF Fux pede manifestação da União sobre extinção da dívida do Rio Grande do Sul Seccional gaúcha da OAB pediu a extinção integral das parcelas pendentes

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu prazo nesta sexta-feira (17), para a União se manifestar sobre o pedido de extinção da dívida do Rio Grande do Sul.

A seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu a extinção integral das parcelas pendentes na esteira das enchentes que assolam o Estado.

Fux só vai tomar uma decisão após ouvir a Advocacia-Geral da União (AGU).

O governo federal suspendeu a dívida por 36 meses, para ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer, mas a OAB defende que a medida não é suficiente e cobra uma "solução estruturante".

A entidade de advogados pede "solidariedade federativa" e afirma que a extinção da dívida seria uma medida de "humanidade" diante da devastação causada pelas chuvas no Estado.

O governador Eduardo Leite (PSDB) também afirmou publicamente que a suspensão das parcelas não é suficiente. Segundo ele, será preciso pensar em "soluções mais perenes" para o Estado.

Nesses 36 meses, não haverá incidência de juros sobre o estoque de dívida. O Rio Grande do Sul deixará de pagar R$ 11 bilhões à União, que serão destinados a um fundo para a reconstrução do Estado, segundo a proposta anunciada.





