Interrogatório Fux questiona Cid sobre sequência de depoimentos em delação Além de Alexandre de Moraes, ministro participou do primeiro dia de interrogatórios

O ministro Luiz Fux foi o único integrante da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), além de Alexandre de Moraes, a participar do primeiro dia de interrogatórios dos réus da trama golpista. O ministro fez perguntas ao tenente-coronel Mauro Cid e acompanhou a maior parte do depoimento nesta segunda-feira (9).

A presença de Fux foi elogiada por Moraes, que é o relator da ação penal e quem fez a primeira série de questionamentos. O ministro perguntou a Cid, por exemplo, sobre como era a função de "ajudante de ordens" e também sobre a quantidade de depoimentos prestados ao longo de sua delação premiada.

O tenente-coronel explicou que inicialmente fez um relato maior e longo, e que posteriormente esse depoimento foi sendo complementado com mais detalhes sobre os fatos narrados.

— Foi basicamente isso, mas teve um grande depoimento e depois os outros foram esses pingados para complementar. Complementar mais, confirmar, ou ratificar outras informações, a presença de pessoas, se eu lembrava eu não lembrava de um fato — respondeu.

Em março, quando o recebimento da ação penal foi julgado pelo Supremo, Fux apontou certas observações em relação à delação de Cid. Embora tenha votado com os demais ministros contra o pedido para anular da delação de Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Fux criticou o fato de o militar ter feito nove depoimentos em sua delação.

— Nove delações representam nenhuma delação (...). Não tenho a menor dúvida de que houve omissão (de Cid). Tanto houve omissão que houve nove delações — afirmou Fux.

Na ocasião, o ministro entendeu que não havia razão para decretar a nulidade da delação, mas ressaltou que Cid seria ouvido ao longo de eventual ação penal sobre a coerência das informações prestadas.

Além de Fux e Moraes, a Primeira Turma do STF conta com os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Ao longo das oitivas das testemunhas, etapa que foi concluída na semana passada, Fux também participou da maior parte dos depoimentos, mesmo que não tenha feito perguntas, apenas como ouvinte.

