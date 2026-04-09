A- A+

Ministros Fux rebate 'descrédito' de ministros e diz que políticos que vão para o inferno estarão acompanhados Situação do estado é motivo de críticas entre magistrados em julgamento sobre eleição para mandato-tampão

Em meio a uma série de troca de farpas durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o modelo para as eleições do mandato-tampão no Rio de Janeiro, o ministro Luiz Fux saiu em defesa de seu estado e afirmou que, se os políticos cariocas “tiverem que ir pro inferno vão acompanhados de altas autoridades”.

A manifestação ocorreu após os colegas de Corte, especialmente a ala que defende as eleições diretas no estado, destacar a peculiaridade da situação do Rio.

Fux disse que, durante as manifestações dos colegas, houve “manifestação de profundo descrédito" ao Rio, de “forma generalizada”.

Para rebater, ministro afirmou que os “escândalos” não estão concentrados no Rio, logo depois de citar um dos temas mais sensíveis, internamente, para a Corte: o caso do Banco Master.

— Acredito que muitos o fizeram porque ingressaram no Supremo em época posterior. Essa perplexidade não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do mensalão, da Lava-Jato, desse julgamento do INSS e do Banco Master. Porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio. Há bons políticos no estado, que representam o estado na Câmara Federal. Se esses políticos tiverem que ir pro inferno vão acompanhados de altas autoridades — afirmou.

Veja também