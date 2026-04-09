Fux rebate 'descrédito' de ministros e diz que políticos que vão para o inferno estarão acompanhados
Situação do estado é motivo de críticas entre magistrados em julgamento sobre eleição para mandato-tampão
Em meio a uma série de troca de farpas durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o modelo para as eleições do mandato-tampão no Rio de Janeiro, o ministro Luiz Fux saiu em defesa de seu estado e afirmou que, se os políticos cariocas “tiverem que ir pro inferno vão acompanhados de altas autoridades”.
A manifestação ocorreu após os colegas de Corte, especialmente a ala que defende as eleições diretas no estado, destacar a peculiaridade da situação do Rio.
Fux disse que, durante as manifestações dos colegas, houve “manifestação de profundo descrédito" ao Rio, de “forma generalizada”.
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Para rebater, ministro afirmou que os “escândalos” não estão concentrados no Rio, logo depois de citar um dos temas mais sensíveis, internamente, para a Corte: o caso do Banco Master.
— Acredito que muitos o fizeram porque ingressaram no Supremo em época posterior. Essa perplexidade não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do mensalão, da Lava-Jato, desse julgamento do INSS e do Banco Master. Porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio. Há bons políticos no estado, que representam o estado na Câmara Federal. Se esses políticos tiverem que ir pro inferno vão acompanhados de altas autoridades — afirmou.