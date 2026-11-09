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Supremo Tribunal Federal Fux suspende processos sobre proibição de bets no Brasil Medida atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e visa evitar decisões conflitantes sobre o assunto até que ele seja julgado no plenário do Supremo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux suspendeu a tramitação de todos os processos em curso que contestam a constitucionalidade da medida provisória que proibiu as apostas de quota fixa, as bets, no Brasil. A medida atende a um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) e tem o objetivo de evitar decisões conflitantes sobre o tema antes que ele seja julgado no plenário da Corte.

"Há o risco de insegurança jurídica em decorrência da possibilidade de múltiplas decisões em sentidos divergentes, com o agravante de se tratar de potencial liberação de atividade reconhecidamente danosa e de elevado risco social, qual seja a exploração de apostas de quota fixa", diz a decisão, que completa:

"Presentes, portanto, os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, de sorte que DEFIRO o pedido feito pelo Procurador-Geral da República para determinar a suspensão de TODOS os processos judiciais em curso nas instâncias ordinárias que discutam a constitucionalidade da MP 1.394/2026 até o julgamento em definitivo da controvérsia constitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs 8.024".

A MP 1394 foi baixada pelo governo Lula em setembro e prevê a proibição no território nacional da exploração, oferta, intermediação e publicidade de loterias de aposta de quota fixa em meio físico ou virtual. A medida era uma bandeira eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi reeleito ao cargo.

A decisão de Fux ocorre após ele ter promovido uma audiência no Supremo para discutir o banimento das bets, como os seus impactos econômicos e a segurança jurídica da medida. Na ocasião, Fux defendeu que as bets "tem que ser banidas".

"Eu não tive oportunidade de reiterar e acrescentar ao meu voto a percepção de que as bets têm que ser banidas. Sucede que eu tenho dez colegas que vão ter de apreciar, razão pela qual eu terei que levar a eles outros elementos que surgiram depois da MP", afirmou o ministro.

Ele citou desequilíbrios econômicos financeiros e insegurança jurídica gerada pela MP, funcionamento de bets ilegais com participação do crime organizado e grau elevado de envolvimento de mulheres em apostas em detrimento da compra de itens essenciais.

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