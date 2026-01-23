A- A+

SUPREMO Gabinete de Toffoli afirma que todos pedidos de PF e MPF sobre Master foram atendidos Comunicado diz que investigações foram 'devidamente autorizadas'

O gabinete do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que todos os pedidos apresentados pela Polícia Federal (PF) e o Ministério Público (MPF) na investigação do Banco Master "foram integralmente deferidos" e as investigações foram "devidamente autorizadas pelo ministro".

O texto do gabinete de Toffoli foi divulgado após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, arquivar a representação apresentada por parlamentares da oposição que pedia o afastamento do ministro da relatoria da apuração sobre fraudes financeiras envolvendo o Master.

"O procurador-geral da República manifestou-se favoravelmente à permanência do processo no Supremo Tribunal Federal e, mais recentemente, arquivou pedidos de impedimento e suspeição do ministro relator Dias Toffoli", diz o comunicado.

Decisões do ministro na investigação causaram incômodo na PF, como a determinação de que o material apreendido ficaria no STF. Toffoli ainda criticou a corporação por ter demorado a realizar uma operação determinada por ele.

O gabinete acrescentou que a investigação está agora sob responsabilidade "dos órgãos competentes", em referência à PF e à Procuradoria-Geral da República ( PGR), "para fins de análise e instrução".

"Ressalte-se, ainda, que todos os requerimentos formulados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal foram integralmente deferidos, com as investigações devidamente autorizadas pelo ministro relator e atualmente estão sob a custódia dos órgãos competentes para fins de análise e instrução", afirma o texto.

Veja também