Gabriel Monteiro aparece em primeira publicação após deixar o presídio de Bangu 8

Solto na noite desta sexta-feira (21), quando deixou o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), na Zona Oeste do Rio, o ex-vereador Gabriel Monteiro, apareceu, na madrugada deste sábado (22), em uma foto publicada nas redes sociais de sua esposa, Ana Carolina dos Santos Chagas. Ele estava preso desde novembro de 2022 e teve o mandato cassado. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio à Justiça na época, uma mulher de 22 anos afirmou que Gabriel a forçou a manter relações sexuais, depois de lhe apontar uma arma.

Nas redes, a esposa postou uma foto beijando Gabriel Monteiro e escreveu: "meu marido, meu amigo, meu companheiro, meu anjo".



Em maio de 2023, enquanto estava preso, eles se casaram. Segundo Ana Carolina, um oficial do cartório foi ao presídio pegar a assinatura de Monteiro nos documentos de formalização do relacionamento. Ela disse que não houve nenhum motivo especial para a oficialização da união estável e que optaram pela separação total de bens.

Gabriel Monteiro foi beneficiado por uma decisão da 34ª Vara Criminal do Rio, que concedeu liberdade ao ex-parlamentar, com medidas cautelares. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar o Rio. A Justiça também determinou o comparecimento periódico em juízo e a proibição de manter contato com a vítima — o ex-vereador foi acusado de forçar relações sexuais com uma mulher de 22 anos após lhe apontar uma arma, em julho de 2022. Ele ainda teria tentado filmar a relação sexual.

— Acredito que Deus está fazendo Justiça por mim — disse Monteiro, ao deixar a cadeia.

O processo corre em segredo de Justiça. O ex-vereador tem cinco dias para se apresentar para a colocação da tornozeleira. Ele foi preso em novembro de 2022, após se apresentar a uma delegacia em Niterói. Na ocasião, ele já havia perdido seu mandato de vereador, por quebra de decoro parlamentar.

De acordo com o RJ2, da TV Globo, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou, por unanimidade, recurso da defesa, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares.

Mandato polêmico

Ex-integrante do grupo Movimento Brasil Livre (MBL), Monteiro foi o terceiro vereador mais votado do Rio em 2020 pelo PSD (depois foi para o PL), ficando atrás de Carlos Bolsonaro (então do Republicanos, hoje no PL) e Tarcísio Motta (PSOL).

Durante o mandato, criou polêmica ao invadir instalações públicas sob o pretexto de fiscalizar as condições de funcionamento desses locais. Sempre cercado por assessores, produzia imagens para seus vídeos monetizados nas redes sociais. A estimativa é que faturava R$ 300 mil por mês com as produções.

