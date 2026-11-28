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BRASÍLIA Gakiya diz que aceitaria conversar com Alckmin sobre integrar Ministério da Segurança Promotor do Gaeco afirma ter profundo respeito pelo vice-presidente

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, um dos principais nomes do combate ao Primeiro Comando da Capital (PCC), afirmou que terá prazer em conversar com Geraldo Alckmin caso seja procurado pelo vice-presidente para integrar a equipe do futuro Ministério da Segurança Pública.



Cotado para ocupar um cargo de destaque na nova estrutura, o integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo destacou a relação de confiança construída com Alckmin ao longo de mais de duas décadas, período em que o atual vice-presidente governou o estado.

"Tenho profundo respeito e admiração pelo vice-presidente Alckmin. Foi durante as gestões dele que iniciei minha agência integrada entre Gaeco de Presidente Prudente, polícias Militar e a Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), serviço que já dura mais de 20 anos", afirmou Gakiya.

O promotor disse que a estrutura de cooperação entre os órgãos contou com o apoio do então governador, com quem manteve diversas reuniões ao longo dos anos.







Segundo ele, o trabalho contribuiu para manter o sistema prisional paulista sem rebeliões importantes ou fugas depois de 2006, além de evitar a repetição de ataques contra o Estado.

"Durante todo esse período, contei com o apoio do então governador, com quem mantive várias reuniões. Se ele vier a ser confirmado como ministro da Segurança Pública e me chamar para conversar, terei prazer em atendê-lo", disse.

A manifestação ocorre em meio à montagem da equipe do novo ministério. Como revelou O GLOBO, Alckmin aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a pasta, que será estruturada para o quarto mandato do petista.



O vice-presidente já articula a composição de sua equipe, e Gakiya aparece entre os nomes considerados para ocupar uma função de destaque na estrutura.

A relação entre os dois tem como ponto de aproximação justamente a política de enfrentamento ao crime organizado em São Paulo.



Integrante do Ministério Público paulista desde 1991, Gakiya construiu sua trajetória investigando a atuação do PCC, especialmente a estrutura da facção dentro e fora dos presídios.



O promotor é um dos responsáveis por investigações que atingiram a cúpula da organização criminosa e vive sob proteção policial em razão das ameaças atribuídas à facção.

Em 2019, por exemplo, Gakiya foi responsável pelo pedido que levou à transferência de Marcola e outras lideranças do PCC para presídios federais. A medida buscava reduzir a capacidade de articulação da facção a partir das unidades prisionais paulistas.

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