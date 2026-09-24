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Caso Master

Galípolo confirma intimação da PF para depor em outubro sobre Master

Presidente do BC deverá depor no início de outubro, ao lado de Roberto Campos Neto, André Esteves e Ailton de Aquino

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Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, será ouvido como testemulha Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, será ouvido como testemulha  - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, confirmou nesta quinta-feira, 24, que recebeu a intimação da Polícia Federal (PF) para prestar depoimento sobre a fiscalização do Banco Master.

Galípolo disse não se recordar a data exata para qual o depoimento foi marcado, mas que ele deve ocorrer no início de outubro.

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O presidente do BC deu a declaração durante participação de coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

Como mostrou a edição de 10 de setembro do jornal o Estado de S. Paulo, a Polícia Federal determinou a intimação de Galípolo, e do ex-presidente da instituição Roberto Campos Neto para prestarem depoimento sobre a fiscalização do Banco Master.

A PF também ordenou a intimação do dono do BTG Pactual, André Esteves.

Os investigadores também vão tomar um novo depoimento do diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino.

Todos eles serão ouvidos na condição de testemunhas e, por isso, terão a obrigação de falar a verdade sobre os fatos.

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