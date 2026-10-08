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Banco Master Galípolo diz à PF que pressionou servidores do BC e 'esgotou palavrões' em cobranças sobre o Master Presidente do Banco Central afirmou que enfrentou demora e resistência interna durante análises sobre a situação financeira e possíveis irregularidades no banco

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, relatou à Polícia Federal que precisou intensificar as cobranças a servidores da instituição durante a fiscalização do Banco Master, de Daniel Vorcaro. Segundo ele, a demora na elaboração de análises e documentos provocou reuniões marcadas por tensão e discussões com integrantes da área de Supervisão Bancária.

Em depoimento prestado na terça-feira (6), como testemunha, Galípolo afirmou que chegou a “esgotar o repertório de palavrões” ao cobrar providências dos responsáveis pelos trabalhos relacionados ao banco.

De acordo com o presidente do BC, as demandas envolviam diferentes aspectos da fiscalização do Master, entre eles a avaliação da situação financeira da instituição, a análise de balanços e a apuração de possíveis fraudes que poderiam ser comunicadas ao Ministério Público.

Galípolo disse que considerava os pedidos objetivos e tecnicamente claros, mas que, mesmo assim, algumas informações demoravam a ser apresentadas. O processo para a elaboração de um comunicado destinado ao Ministério Público teria sido um dos episódios que mais exigiram pressão.

Segundo o relato, ele precisou cobrar repetidamente os responsáveis até que o documento fosse produzido. Galípolo classificou o episódio como um “processo de parto a fórceps”.

Divergências dentro do BC

O depoimento também aponta para divergências entre integrantes do Banco Central durante a fiscalização do Master. Galípolo afirmou que reuniões com equipes técnicas e membros da diretoria chegaram a ter discussões acaloradas em razão da demora na apresentação dos dados solicitados.

O presidente do BC também afirmou que Paulo Sérgio Neves de Souza, então diretor de Fiscalização e posteriormente chefe adjunto da área, era contrário ao veto à operação que previa a aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).

Outro episódio citado envolve Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária. Segundo Galípolo, Belline teria tentado produzir documentos relacionados à operação entre o Master e o BRB que, na avaliação do presidente da autarquia, deveriam ser elaborados por outro departamento. A iniciativa, segundo Galípolo, “soou como comportamento exótico”.

Servidores são investigados

As declarações fazem parte do inquérito da PF que apura a atuação de Belline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza durante a fiscalização do Banco Master. Os dois são investigados por uma suposta atuação em favor dos interesses de Vorcaro e negam ter beneficiado o empresário.

A investigação também apura possíveis relações impróprias entre os servidores e o ex-controlador do Master.

Em depoimento anterior, o diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino, afirmou que Galípolo o procurou em janeiro deste ano após receber informações de que Belline e Paulo Sérgio teriam recebido valores de Vorcaro. Os dois foram posteriormente afastados das funções que ocupavam.

Paralelamente, o próprio Banco Central abriu uma sindicância para analisar a condução da fiscalização e do processo que levou à liquidação do Master.

O Banco Master entrou em liquidação extrajudicial em novembro de 2025. Na ocasião, o Banco Central apontou grave crise de liquidez, deterioração da situação econômico-financeira e graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional.

Depoimentos

A oitiva de Galípolo ocorre em meio à ampliação das investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre a atuação de integrantes do Banco Central no caso.

Também estão previstos depoimentos do ex-presidente do BC Roberto Campos Neto, de Ailton de Aquino e do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual.

Esteves será ouvido na condição de testemunha e não é investigado no inquérito.

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