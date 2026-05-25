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DECLARAÇÃO 'Gambá cheira gambá', diz Zema sobre encontro de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro Ex-governador de Minas afirmou, no entanto, que poderia apoiar o senador depois do primeiro turno

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato a presidente pelo Novo, Romeu Zema, afirmou nesta segunda-feira (25) que considera preocupantes os diálogos e o encontro entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, tornados públicos há duas semanas.

"Para mim, quem se aproximou de banqueiro bandido é um mau sinal. Gambá cheira gambá. Eu sempre escutei isso no interior", afirmou Zema, durante uma palestra em São Paulo.

Logo depois, aos jornalistas, quando questionado sobre o tema, o ex-governador subiu o tom, afirmou que Vorcaro é "o maior bandido do Brasil" e previu que a direita "sofrerá" mais em 2026 do que há quatro anos.

"Como eu já disse, eu fiquei muito decepcionado com tudo que aconteceu, né? Alguém que tem um relacionamento tão próximo com um banqueiro bandido, que é como eu considero o senhor Vorcaro, o maior bandido do sistema financeiro da história do Brasil e provavelmente um dos maiores do mundo, é muito preocupante. E se em 2022 já foi difícil para a direita, com esse escândalo agora, fica muito mais ainda. Porque em 2022 nós não tivemos nada que se assemelhasse a isso", disse Zema.

Para ele, a queda pontual de Flávio nas pesquisas já é reflexo do escândalo do Banco Master. Segundo o último Datafolha, publicado na sexta-feira (22), Lula abriu nove pontos de vantagem a Flávio, no primeiro turno, depois dos diálogos. No segundo turno, o petista venceria o senador por 47% a 43%.

"Então eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez essa eleição. E essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio, muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula, que manteve o seu posicionamento enquanto ele caiu. Isso se não surgir mais nada daqui por diante".

O pré-candidato do Novo afirma, porém que poderá apoiar o senador Flávio Bolsonaro, em um eventual segundo turno, a despeito de suas falas contra o encontro dele com Vorcaro. Nesta segunda, Zema respondeu a uma pergunta se não seria incoerente de sua parte criticar Flávio agora e apoiá-lo depois.

"Aqui no Brasil nós vamos ter a mesma situação do Chile. O Chile teve vários pré-candidatos pela direita e no segundo turno todos estavam unidos contra a esquerda. Aqui no Brasil eu estarei no segundo turno trabalhando contra o PT. Estarei, como candidato que foi para o segundo turno, ou junto com outro candidato", finalizou o pré-candidato.

As declarações de Romeu Zema foram feitas durante sua participação em encontro de presidenciáveis promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil). O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, que é pré-candidato a presidente pelo PSD, também esteve presente.

Ao contrário do colega mineiro, Caiado se esquivou das perguntas sobre as conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.

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