Justiça Garnier é levado para "fortaleza" da Marinha a 30 quilômetros do Plano Piloto de Brasília Ex-comandante foi preso na manhã desta terça-feira após ser condenado a 24 anos de prisão no processo que apura a trama golpista

O ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos foi levado, após sua prisão nesta terça-feira, para a Estação Rádio da Marinha em Brasília (ERMB), uma instalação militar localizada na Rodovia DF-001, em Santa Maria, a cerca de 30 quilômetros da região central de Brasília.

A unidade, concebida para atender às necessidades estratégicas de comando e controle da Marinha, funciona em área isolada e de acesso restrito, com estrutura voltada para comunicações e operações sensíveis. Por esse motivo também é conhecido como uma "fortaleza da Marinha" na capital do país.

Criada em 1960 por decreto, o local tem esse nome porque surgiu da necessidade da implantação de uma estrutura de comunicações para atender ao então Ministério da Marinha.

A ERMB é considerada uma das instalações mais estratégicas da Força. Ao longo das décadas, passou por sucessivas modernizações e ampliou suas atribuições. Além de ser a Estação Principal do Serviço Fixo do Sistema de Comunicações da Marinha, atua como Estação Reserva da Controladora da Rede Operativa da Marinha e integra a Rede Estratégica de Comunicações em Alta Frequência.

A unidade também opera o destacamento da Rede Naval Interamericana de Telecomunicações (RNIT) e é considerada uma instalação de alta capacidade técnica e com rígido controle militar, o que a tornou o local escolhido para a custódia de Garnier.

O ex-comandante da Marinha foi preso na manhã desta terça-feira e levado para a ERMB após ser condenado a 24 anos de prisão no processo que apura a trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Segundo determinação do ministro Alexandre de Moraes, Garnier deve permanecer detido na unidade militar, sob responsabilidade direta da Marinha.

