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Crise no PL Garotinho diz que Flávio Bolsonaro não aparece em vídeo da "Noite das Astronautas" Após repostagem de Michelle, ex-governador afirma que nunca citou o senador ao falar sobre a festa de Daniel Vorcaro e diz que não quer ser usado na disputa entre a ex-primeira-dama e o enteado

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) afirmou nesta quinta-feira (2) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não aparece nas imagens da chamada "Noite das Astronautas", festa atribuída ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro que voltou ao centro do debate político após uma publicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Garotinho publicou um vídeo nas redes sociais para esclarecer declarações feitas por ele em 29 de maio sobre o evento. Na última segunda-feira (29), Michelle repostou esse vídeo acompanhado da mensagem de que "a verdade de Deus vai prevalecer", em meio ao embate público travado com o enteado.

A publicação foi interpretada nas redes sociais como uma possível insinuação de que Flávio poderia ter participado da festa, embora a ex-primeira-dama não tenha feito essa afirmação.

No vídeo desta quinta, Garotinho disse que não pretende se envolver na disputa entre Michelle e Flávio e afirmou que suas declarações passaram a ser usadas para alimentar especulações.

— Essa confusão entre Michelle e Flávio Bolsonaro eu não vou me meter. Também não quero que desvirtuem minhas palavras. Em nenhum momento eu disse o nome de ninguém que estava lá. Tudo o que está sendo dito aí é insinuação — afirmou.

O ex-governador reiterou que tem cerca de 12 minutos de gravações da festa e voltou a dizer que as imagens mostram autoridades dos Três Poderes, além de empresários. Segundo ele, aparecem integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entre eles senadores, deputados federais, governadores e ex-governadores.

— Nos 12 minutos que eu tenho de gravação da "festa dos astronautas", repito, mulheres e homens pelados, e as mulheres com capacete, não há nenhuma imagem do senador Flávio Bolsonaro. Eu nunca disse que tinha e nem disse que não tinha. Hoje estou dizendo que não tem nas gravações que eu tenho — declarou Garotinho, acrescentando que a festa não foi realizada em Nova York, como teria sido informado por parte da imprensa.

O episódio ganhou repercussão após a repostagem feita por Michelle Bolsonaro, em um momento de acirramento da crise política e familiar envolvendo a ex-primeira-dama e Flávio Bolsonaro, alimentando interpretações de que a publicação fazia referência ao senador.

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