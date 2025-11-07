A- A+

cop30 Gastar em armas duas vezes o destinado ao clima é pavimentar apocalipse climático, diz Lula Lula discursou na abertura do painel de transição energética na Cúpula de Líderes da COP30 na capital paraense

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (7) que o conflito na Ucrânia reverteu anos de esforços para redução de emissões de gases poluentes. Para ele, gastar o dobro do que é destinado à mudança climática com armas é pavimentar o caminho para o "apocalipse climático". Lula discursou na abertura do painel de transição energética na Cúpula de Líderes da COP30 na capital paraense.

"O conflito na Ucrânia reverteu anos de esforços para redução de emissões de gases de efeito estufa e levou à reabertura de minas de carvão. Gastar com armas o dobro do que destinamos à ação climática é pavimentar o caminho para o apocalipse climático. Não haverá segurança energética em um mundo conflagrado", afirmou.

O petista disse que é preciso acabar com todas as formas de discriminação climática e citou dívidas externas "impagáveis". "É fundamental combater todas as formas de pobreza energética. . . sem equacionar a injustiça de dívidas externas impagáveis e sem abandonar condicionalidades que discriminam os países em desenvolvimento, andaremos em círculos", completou.



Veja também