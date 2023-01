A- A+

Polêmica Gastos de Bolsonaro com cartão corporativo é um dos assuntos mais comentados do Twitter Políticos, jornalistas, artistas e anônimos criticaram a forma como o ex-presidente usou dinheiro público

Os gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com cartão corporativo, que foram tornados públicos na manhã desta quinta-feira (12), depois de uma solicitação, via Lei de Acesso à Informação, da agência Fiquem Sabendo, foram parar nos trending topics do Twitter.

Durante sua campanha eleitoral e mandato, o ex-presidente criticou o uso excessivo do dinheiro público nas gestões petistas, mas gastou R$ 27,6 milhões.

“Cartão Corporativo” ficou entre os assuntos mais comentados. Às das 13h10, já eram mais de 127 mil Tweets. Entre os usuários da rede social, políticos, artistas, jornalistas usaram de ironia para comentar os gastos de Bolsonaro pagos pela União.

O deputado federal André Janones (Avante-MG), por exemplo, fez uma comparação curiosa:

A deputada federal carioca Sâmia Bonfim (PSOL) também não deixou barato e fez outra comparação:

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) fez mais de uma postagem. Em uma delas, destacou os gastos de Bolsonaro com um hotel:

Para os usuários que estavam alegando que os gastos nos governos Lula e Dilma foram maiores do que no de Bolsonaro, o produtor de conteúdo Thiago dos Reis fez questão de esclarecer:

O cartunista paulistano Gilmar criticou os gastos de Bolsonaro usando um cartoon assinado por ele mesmo e desenhado no ano passado:

O digital influencer Iuri K. lembrou do caso do ministro de Lula da gestão anterior que foi obrigado a devolver R$ 8,00 que havia gasto no cartão corporativo:

O caso da sequência de compras em dias diferentes em uma padaria, todas com o mesmo valor de R$ 9 mil, foi considerado, pelo professor e jornalista Ricardo Pereira, uma prova de desvio de dinheiro público por Bolsonaro:

