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caso master Gastos do Master com advogados quintuplicam enquanto Vorcaro tenta evitar liquidação Despesas com escritórios saltaram de R$ 55 milhões em 2022 para R$ 265 milhões em 2025, segundo dados enviados pelo banco à Receita

Os gastos do Banco Master com escritórios de advocacia cresceram cinco vezes entre 2022 e 2025, ano em que a instituição financeira de Daniel Vorcaro intensificou a busca por alternativas no mercado para evitar a liquidação diante da crise financeira.

Dados obtidos pelo Globo a partir de informações enviadas pelo Master à Receita Federal mostram que as despesas com bancas jurídicas saltaram de R$ 55 milhões (em valores corrigidos) em 2022 para R$ 265 milhões em 2025. O soma total dos 4 anos chega a 593 milhões.

A escalada foi gradual, mas ganhou força especialmente a partir de 2024. Naquele ano, os gastos declarados com serviços advocatícios chegaram a R$ 193 milhões, mais que o dobro do registrado em 2023, quando somaram R$ 80 milhões. Ambos os montantes foram atualizados para dezembro de 2025.

O ano de 2024 coincide com o momento em que o banco iniciou tratativas para uma possível venda, em meio a pressões e à necessidade de reestruturação para evitar uma liquidação.

Neste mesmo ano, o BRB comprou cerca de R$ 8 bilhões em carteiras de crédito do Master. O banco público, controlado pelo governo do Distrito Federal, formalizou no ano seguinte uma tentativa de compra do Master, que acabou não se concretizando devido às fraudes da instituição bancária.

Procurada para comentar o aumento dos gastos, a defesa de Vorcaro não se manifestou.

Para chegar aos valores, a reportagem analisou as declarações do Master entre 2022 e 2025 e levou em consideração CNPJs registrados na categoria de "Serviços Advocatícios" na Receita. Esse filtro é feito com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ou CNAE: cada empresa, ao ser registrada, indica um CNAE principal e CNAEs secundários, indicando seu ramo de atuação.

Dentre as bancas que constam nos registros de pagamento do Master está a Barci de Moraes Sociedade de Advogados, escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Somente em 2025, os repasses somaram R$ 40,1 milhões — cerca de dez vezes mais que outros advogados contratados pelo Master.

O escritório Barci de Moraes disse não confirmar "essas informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos". No mês passado, a banca divulgou nota na qual disse ter realizado reuniões e produzido pareceres para o banco.

Entre 2023 e 2025, as informações entregues pelo banco à Receita também registram o pagamento de R$ 5,93 milhões ao escritório de Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-titular da pasta da Justiça de Lula. Foram R$ 2,3 milhões em 2025, R$ 3,1 milhões em 2024 e R$ 530 mil em 2023.

Em nota, Lewandowski disse que retornou às atividades de advocacia em abril de 2023, quando deixou a Corte. "Além de vários outros clientes, prestava serviços de consultoria jurídica ao Banco Master", diz o texto.

Antonio Rueda, presidente do União Brasil, também consta nos documentos. Há o registro de R$ 1 milhão em 2025 e R$ 1,1 milhão em 2024. Em março, ele já havia admitido a prestação de serviços de advocacia ao conglomerado Master, citando a elaboração de pareceres e participação em reuniões, mas sem detalhar os valores.

Procurado, Rueda afirmou que não confirma as informações e ressaltou que declarações de Imposto de Renda são protegidas por sigilo legal.

Outro presente na lista de declaração de imposto de renda do banco é o ex-presidente Michel Temer. De acordo com o documento do Master enviado à Receita, o escritório de advocacia do emedebista recebeu R$ 10 milhões pelos serviços prestados em 2025.

Temer foi contratado por Vorcaro para atuar na tentativa de venda do Master ao BRB, instituição controlada pelo governo do Distrito Federal. À época, o governador era Ibaneis Rocha, também do MDB — ele deixou o cargo há duas semanas para concorrer ao Senado.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em novembro no ano passado, Temer disse que seu trabalho como advogado inclui pareceres e mediações. No caso do Master, ele contou que foi chamado por Ibaneis e pelo então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para uma reunião em Brasília.

Além deles, também constam, no documento de 2025, bancas como a do advogado Walfrido Warde e de Pierpaolo Bottini, que atuaram na defesa de Vorcaro até janeiro e março deste ano, respectivamente.

Apesar das tentativas de negociação, a operação envolvendo o Banco Master e o BRB acabou sendo barrada pelo Banco Central, que optou pela liquidação da instituição. A decisão veio após o avanço das investigações que apontaram irregularidades nas operações da instituição de Vorcaro. No decorrer do caso, o banqueiro chegou a ser preso duas vezes e passou a negociar um acordo de colaboração com as autoridades, no âmbito das apurações sobre o caso. Ele está detido no momento na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

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