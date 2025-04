A- A+

TARIFAS Gayer diz que Eduardo Bolsonaro negociou tarifa menor dos EUA para o Brasil Deputado federal afirmou, sem apresentar dados, que o filho do ex-presidente negociou a diminuição da tarifa

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-AL) afirmou, durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi o responsável por negociar tarifas menores para o Brasil junto ao governo dos Estados Unidos, que anunciou uma taxa de 10% para produtos brasileiros. Sem apresentar dados que comprovassem suas declarações, o parlamentar disse ainda que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu reduzir o valor que seria imposto ao país.

— Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a trafica sobre o Brasil será apenas de 10% enquanto a média dos outros países ficou em 40%. Sabe por que, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se f… sabe por quê? Eduardo Bolsonaro, neste momento, trabalhando pelo Brasil — afirmou Gayer.





Ele garantiu ainda que o parlamentar licenciado atuou nas negociações do 'tarifaço' imposto pelos Estados Unidos, sendo responsável por diminuir o valor imposto ao Brasil:

— Eduardo Bolsonaro conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui no Brasil fosse a menor entre todos os países — garantiu.

Eduardo Bolsonaro chegou nos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro, data em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu um prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestasse sobre um pedido de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro.

Apesar do pedido de apreensão, o parlamentar licenciado não corre risco de perder o documento, já que Alexandre de Moraes negou a solicitação ao final do processo. O deputado também não responde a investigações, mas tem mantido um discurso de perseguição política. Heloísa, por sua vez, declarou que poderia retornar ao Brasil, mas que não pretende correr riscos.

Veja também