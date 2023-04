A- A+

Demissão "Gdias fez o correto em pedir demissão", diz Alckmin Vice-presidente fez visita ao Palácio do Planalto do lado da família

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse neste sábado (22) que o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), fez o correto em pedir demissão esta semana, após a divulgação dos vídeos que mostraram a sua atuação no dia 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto foi invadido por manifestantes golpistas.

"Acho que o Gdias fez o correto, que foi pedir demissão, e explicou que naquele momento teve dificuldade de comando. Vamos esperar", disse o vice-presidente.

Alckmin fez uma visita ao Palácio do Planalto, ao lado da família, fora da agenda oficial.

