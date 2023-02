A- A+

Golpe de Estado General Heleno nega envolvimento de GSI e Abin em trama golpista denunciada por senador Ambos órgãos foram citados na denúncia do senador Marcos do Val (Podemos-ES)

Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o general Augusto Heleno, chamou de "mentira" a denúncia feita pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) de uma trama golpista para tentar evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ex-ministro negou ainda qualquer envolvimento do GSI e da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) no plano que teria sido discutido em uma reunião no Palácio da Alvorada com o ex-presidente, o senador e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ)

"É mentira qualquer envolvimento do GSI ou da ABIN, como instituições, nesse 'plano", escreveu Heleno em mensagem.

O ex-ministro alegou ainda não ter conhecimento do planejamento relatado pelo senador. "Eu jamais tomei conhecimento de qualquer ação nesse sentido."

Em transmissão na rede social nesta madrugada, o senador Marcos do Val relatou que participou de uma reunião com o ex-presidente e Silveira, em dezembro do ano passado, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, Do Val diz ter recebido um pedido para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A gravação, segundo ele, seria feita com o suporte técnico à operação com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Seriam utilizadas escutas de operações especiais, de acordo com o parlamentar.

