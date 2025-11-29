A- A+

CONDENADOS Onde estão todos os condenados da trama golpista após PGR recomendar prisão domiciliar para Heleno 'Papudinha', sede da Polícia Federal e Estação de Rádio da Marinha acolhem alguns Bolsonaro e militares envolvidos nos crimes

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recomendou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a concessão de prisão domiciliar humanitária ao general da reserva Augusto Heleno, de 78 anos, condenado a 21 anos de prisão no processo da trama golpista. A recomendação atende a um pedido da defesa do general, que alegou que o militar tem Alzheimer. Ele foi preso na última terça-feira e cumpre pena em regime fechado no Comando Militar do Planalto, em Brasília.

A defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) afirmou que ele “é acompanhado em contexto psiquiátrico desde 2018 e, a partir de dezembro de 2024, o quadro passou a ser minuciosamente documentado em relatório médico, firmando-se, em janeiro de 2025, o diagnóstico de demência mista (etiologias Alzheimer e vascular, combinadas), em estágio inicial, sobreposta a antecedentes de transtorno depressivo e transtorno misto ansioso depressivo”.

Ao chegar na prisão, Heleno foi submetido a um exame médico e relatou que é “portador de Demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante”. A médica que o avaliou apontou que Heleno apresentava “bom estado geral, alerta e com sinais vitais regulares”.



A defesa do militar afirmou, entretanto, que o diagnóstico foi firmado em janeiro deste ano e pediu a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário. Conforme o advogado do general, o cumprimento da pena em regime fechado compromete a saúde do custodiado, considerando sua idade avançada e a existência de comorbidades graves de saúde.

Onde estão os condenados na trama golpista:



Superintendência da PF - Jair Bolsonaro está em uma sala de 12 m² com banheiro privativo, frigobar, ar-condicionado e TV. O local foi reformado para recebê-lo. Moraes o autorizou a receber alimentação especial levada de casa, por motivo de saúde.

Comando Militar do Planalto - A unidade militar abriga os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Os ex-ministros estão em salas especiais, que vinham sendo preparadas e têm cama, escrivaninha, cadeira, ar-condicionado e banheiro.

1ª Divisão do Exército - O general Braga Netto está em cela especial na unidade localizada na Vila Militar, no Rio. O cômodo tem armário, geladeira, ar-condicionado, TV e banheiro exclusivo. O ex-ministro já estava preso preventivamente no local.



Estação Rádio da Marinha - Almir Garnier está na instalação militar localizada na Rodovia DF-001, em Santa Maria, a cerca de 30 quilômetros da região central de Brasília. A “fortaleza da Marinha” funciona em área isolada e de acesso restrito.

‘Papudinha’ - Anderson Torres foi levado para o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF. O local onde está preso tem área total coberta de 54,76m², com quarto, banheiro, lavanderia, cozinha e sala. Há ainda uma área externa de 10,07 m².



Regime aberto e foragido - Mauro Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, em função de seu acordo de delação. Já Alexandre Ramagem fugiu e está em Miami. Ele teria deixado o Brasil cruzando a fronteira de Roraima com a Guiana.

Veja também