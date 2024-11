General investigado por planejar golpe usava nomes de carros dele em arquivos, diz PF

A- A+

A Operação Contragolpe, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 19, identificou um padrão utilizado pelo general da reserva Mário Fernandes para nomear arquivos de conteúdo "sensível".

Segundo a investigação, Fernandes é o autor do plano "Punhal Verde e Amarelo", que continha um detalhamento para executar, em dezembro de 2022, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a chapa vencedora das eleições presidenciais daquele ano, formada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).

A ação esperava o apoio operacional de "kids pretos", como são conhecidos os recrutas das Forças Especiais do Exército Brasileiro. O documento contendo o plano foi nomeado como "Fox_2017.docx".

O general também foi identificado como o autor de uma minuta com nomeações para um "gabinete de crise", o qual, segundo a investigação, assumiria a gestão do País após as execuções. O esboço foi nomeado como "HD_2022.docx".

Também foram atribuídos a Fernandes documentos de nome "Ranger_2014.docx" e "BMW_2019 docx".

De acordo com a PF, o padrão utilizado pelo general foi o de nomear os arquivos com o modelo e o ano de seus veículos pessoais: Fox, da marca Volkswagen; "HD", acrônimo da marca de motos Harley-Davidson; Ranger, da Ford; e BMW.

Outro padrão identificado pelo inquérito foi o de conteúdos iguais em arquivos de nomes diferentes. Segundo a PF, as renomeações ocorriam quando havia a "necessidade de encaminhar ou imprimir os documentos", de modo que o general despistasse sua autoria do arquivo.

O arquivo com o plano de execuções de Moraes, Lula e Alckmin, por exemplo, foi renomeado de "Fox_2017.docx" para "Plnj.docx" minutos antes de ser impresso nas dependências do Palácio do Planalto, o local de trabalho do presidente da República.

A sequência de letras no novo nome do arquivo indica uma abreviação da palavra "planejamento".

Meia hora depois da imprde essão no Planalto, há um registro da entrada de Fernandes no Palácio da Alvorada, a morada oficial do presidente.

A proximidade de tempo entre a impressão do documento e o registro de entrada no Alvorada indica, segundo a PF, que o plano execuções foi levado ao conhecimento de Jair Bolsonaro.

A PF também identificou que o arquivo "Ranger_2014.docx" se tornou "Boa tarde.docx" e o "BMW.2019.docx" se converteu em "Obs_EB - Nov 22 (Filtro).docx". O relatório da investigação da PF não expõe o conteúdo desses documentos, mas afirma que eles se encontravam em uma pasta denominada "ZZZZ_Em Andamento", indicando ações que já estavam em curso.

O plano exposto pela Operação Contragolpe foi abortado antes de ser consumado, mas a PF identificou ações preparatórias que efetivamente entraram em curso, tais como o monitoramento da rotina de Alexandre de Moraes e o deslocamento de envolvidos no plano nas proximidades da sede do STF.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, Mário Fernandes assumiu interinamente a Secretaria-Geral da Presidência. No momento dos fatos investigados pela PF, Fernandes era secretário-executivo da pasta.

