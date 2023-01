A- A+

FIM DE GOVERNO Sem citar nomes, General Mourão crítica lideranças que prejudicaram as Forças Armadas

Em pronunciamento na noite deste sábado (31) o vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão (Republicanos), convocou os apoiadores do governo preservar a democracia e estado direito e de uma economia forte liberal e autônoma

Sem citar nomes, Mourão criticou "lideranças" que, por meio do silêncio, deixaram crescer um clima de desagregação no país e levaram para as Forças Armadas a conta de um "pretenso golpe".

"Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desasgregação social. E de forma irresponsável deixasse que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. Para alguns, por inação, e para outros por fomentar um pretenso golpe ", afirmou Mourão.

Garantiu que o próximo governante receberá um país equilibrado em ascensaõ economica. "vislumbro uma caminhada ainda mais desafiadora"

