General responsável por forças especiais diz que delação de Cid é "ilegal e involuntária"

A- A+

Um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por participação na trama golpista após as eleições de 2022, o general da reserva Estevam Theophilo apresentou resposta à acusação nesta sexta-feira.

No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o militar pediu o arquivamento da denúncia e concentrou ataques à delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Mauro Cid.

Na denúncia, a PGR diz que o ex-comandante do Comando de Operações Terrestres (Coter) aceitou coordenar o emprego das forças terrestres e se comprometeu a executar as medidas necessárias para a consumação da ruptura institucional, caso o decreto fosse assinado por Bolsonaro.

Ao responder à acusação, a defesa do general afirmou que a delação de Mauro Cid, que corroborou com as investigações sobre a trama golpista, é "ilegal" e "involuntária", e pediu a declaração de nulidade do acordo.

"Conclui então esta defesa, que para além da contraditória divergência entre as declarações sobre o mesmo fato, pelo mesmo colaborador, existiu ainda a eliminação da declaração controversa, ou seja, sua invalidação e retirada do mundo jurídico, suprimindo-lhe não só a validade, mas principalmente própria existência do depoimento datado de 11/03/2024. Alternativamente, a comprovada ilegalidade do depoimento do dia 11/03/2024 só pode conduzir para a outra consequência: a de declarar a nulidade do acordo de colaboração premiada", diz o documento.

Ainda segundo a defesa, "a perícia realizada nos aparelhos do General Estevam Theophilo não encontrou nenhum documento e/ou relação com nenhum dos eventos, planos, crimes e/ou pessoas da suposta organização criminosa armada, muito menos indícios da prática dos supostos crimes contra as Instituições democráticas".

Caso a denúncia seja recebida pelo STF, os advogados pedem que sete generais da ativa ou da reserva sejam ouvidos como testemunha. Entre eles estão o ex-comandante do Exército Freire Gomes e o ex-vice-presidente Hamilton Mourão.

Segundo a defesa, "o deferimento da simples providência de ouvir os Ex-Comandantes do Exército Brasileiro, já evidenciará a improcedência da acusação".

O depoimento de Freire Gomes e do ex-comandante da Aeronáutica, brigadeiro Baptista Júnior, à Polícia Federal foram considerados um dos elementos centrais para as investigações da trama golpista – que levaram à denúncia da PGR.

Veja também