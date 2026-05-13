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Pesquisa Genial/Quaest: 11% dizem que caso Master afetou mais governo Lula; 10%, STF; e 9%, Bolsonaro Margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 13, mostra um aumento da percepção de que há vários afetados pelo escândalo do banco Master. Para 46% várias instituições foram afetadas negativamente pelo caso. A lista envolve governo Lula, STF/Judiciário, governo anterior a Bolsonaro, Banco Central e Congresso. Em março, eram 40% que tinham essa percepção.

Também consideram que foram mais negativamente afetados:

- Governo Lula: 11%;

- STF/Judiciário: 10%;

- Governo anterior a Bolsonaro: 9%;

- Banco Central: 7%;

- Congresso: 2%;

- Nenhum deles: 1%;

- Não souberam/Não responderam: 14%.

A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.

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