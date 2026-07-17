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Eleições 2026 Genial/Quaest: 87% dos brasileiros não pretendem entrar em grupos de política no Whatsapp Levantamento aponta, por outro lado, que há maior interesse em acompanhar entrevistas dos candidatos e propostas e programas de governo

Divulgada nesta sexta-feira, uma nova pesquisa Genial/Quaest mostra que 87% dos brasileiros não pretendem participar de grupos de Whatsapp sobre política. O levantamento aponta, por outro lado, que há maior interesse em acompanhar entrevistas dos candidatos e propostas e programas de governo, além do noticiário.

Apenas 11% dos entrevistados afirmaram que pretendem participar de grupos de Whatsapp. O desinteresse em entrar nesses ambientes digitais se repete em todos os recortes da entrevista, com poucas variações.

Eleitores que se declararam lulistas e aqueles com ensino superior são os que mais responderam "sim" ao serem questionados se pretendiam entrar em grupos sobre política no aplicativo de mensagens, ambos com 15%. Já 13% dos bolsonaristas entrevistados afirmaram que também pretendem entrar nesses grupos.





O número daqueles interessados em ver e ouvir as entrevistas dos candidatos é maior, marcando 63%. É a mesma proporção dos que afirmaram querer acompanhar as propostas e programas de governo. Outros 60% dizem pretender ver o noticiário das eleições.

Um número menor se mostrou disposto a acompanhar as campanhas pelas redes sociais (60%), enquanto 48% respondeu "não" ao questionamento. O interesse é ainda menor quando se trata de comparecer a eventos de rua em apoio a um candidato, com resposta negativa de 71% dos entrevistados. Um total de 24% disse que irá a esses eventos, enquanto 5% respondeu "talvez". Entre os que se declararam lulistas, 41% afirmou pretender ir a eventos de rua. Entre bolsonaristas, 33% responderam de forma afirmativa ao questionamento.

A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 13 julho, com brasileiros de 16 anos ou mais. Foram realizadas 2.004 entrevistas com margem de erro estimada de 2 pontos percentuais.

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