Rio de Janeiro Genial/Quaest: aprovação de Claudio Castro como governador sobe a 53%; desaprovação fica em 40% Maioria acredita que a operação foi autorizada para combater o crime organizado (54%)

A aprovação do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), subiu a 53% após a operação policial realizada nos complexos do Alemão na última semana, de acordo com pesquisa Genial/Quaest. Em agosto, era aprovado por 43% da população do estado.

Já a desaprovação caiu de 41% para 40% depois da ação policial. "A melhora na aprovação do governador aconteceu porque a maioria acredita que a operação foi autorizada para combater o crime organizado (54%), não como uma ação para ganhar popularidade", aponta o diretor da Quaest, Felipe Nunes, em análise publicada no X.

Já a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não sofreu mudanças significativas. Entre os moradores do Estado, 64% desaprovam o governo federal, enquanto 34% aprovam. Em agosto, eram 62% que faziam avaliação negativa, enquanto 37% viam negativamente. "Muita coisa aconteceu entre agosto e outubro, vários efeitos positivos podem ter sido anulados com a operação, ou a população não premia/pune o presidente por esse caso."

A pesquisa foi feita entre 30 e 31 de outubro, via entrevistas domiciliares presenciais. Ao todo, foram ouvidas 1,5 mil pessoas de diferentes regiões do estado. A margem de erro é de três pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

