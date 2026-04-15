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Eleições 2026 Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro registra 42% contra 40% de Lula no 2º turno, em empate técnico Ainda de acordo com o levantamento, o candidato petista lidera as intenções de voto no primeiro turno

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ultrapassou numericamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na simulação de segundo turno. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) registrou 42% de menções no cenário, e o petista, 40%.

Embora o senador esteja numericamente à frente do presidente, os índices apontam para empate técnico dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos Em um segundo turno entre os pré-candidatos do PL e do PT, 16% afirmam que votariam branco ou nulo, enquanto 2% estão indecisos

Ainda de acordo com o levantamento, Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno. O petista venceria os demais cenários de segundo turno testados pela pesquisa.

No cenário estimulado, quando as opções de voto são apresentadas ao entrevistado, Lula aparece com 37%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 32%. Os pré-candidatos do PT e do PL polarizam a disputa, deslocando-se da intenção de voto dos demais candidatos

Ronaldo Caiado, do PSD, aparece com 6%. Ele está em empate técnico com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3%, com Augusto Cury, do Avante, com 2%, e com Renan Santos, da Missão, que registra 2%. Entre Caiado, Cury e Renan, o empate técnico ocorre no limite da margem de erro.

Cabo Daciolo (Mobiliza) tem 1%, assim como Samara Martins, da UP Aldo Rebelo (DC) não pontuou. Brancos e nulos somam 11%, e 5% estão indecisos.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado declara a preferência de voto sem ser apresentado às opções do pleito, Lula registrou 19%, seguido por Flávio, com 13%. Outros candidatos somaram 5% de menções. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar e inelegível, teve 1% de citações. Na espontânea, 62% dos entrevistados declaram-se indecisos.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais em entrevistas a domicilio entre os dias 9 e 13 de abril. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, enquanto o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação BR-09285/2026.

Essa é a primeira pesquisa Genial/Quaest a não incluir os nomes dos governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ambos do PSD. Eles disputavam a indicação do partido para a disputa ao Palácio do Planalto contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que acabou sendo o escolhido pela sigla dirigida por Gilberto Kassab. O goiano não era o favorito para a indicação, mas teve a pré-candidatura pelo partido confirmada em 30 de março, uma semana após o anúncio da desistência de Ratinho Júnior.

Também é o primeiro levantamento Genial/Quaest a incluir o ex-deputado federal Cabo Daciolo e o escritor Augusto Cury como opções de voto. A confirmação das candidaturas depende das convenções partidárias. Para as eleições deste ano, as convenções ocorrem do dia 20 de julho a 5 de agosto.

Simulações de segundo turno

Flávio Bolsonaro registrou 42% de menções na simulação de segundo turno contra Lula, com 40% de preferência no cenário. Em relação ao levantamento anterior, de março, Flávio oscilou para cima, indo de 41% a 42%, enquanto Lula oscilou para baixo, indo de 41% a 40%.

No comparativo das três rodadas anteriores, o petista apresenta tendência de queda e o senador, de alta. Lula foi de 43% de preferência na rodada de fevereiro para os atuais 40%, enquanto Flávio foi de 38% para 42% no mesmo período.

Em um páreo contra Ronaldo Caiado, Lula venceria o pessedista por 43% a 35% dos votos. Nesse cenário, 18% votariam branco ou nulo, e 4% estão indecisos. O petista vence as simulações de segundo turno contra Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury.

Rejeição

Segundo o levantamento, Lula e Flávio Bolsonaro são os candidatos mais rejeitados pelo eleitorado. A rejeição do petista é numericamente maior que a de Flávio Bolsonaro, mas os índices apontam para empate técnico: 55% conhecem e não votariam no presidente, enquanto 52% conhecem o senador e o rechaçam como opção de voto.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é rejeitado por 32%, enquanto o ex-governador de Minas, Romeu Zema, não seria opção de voto de 31% dos entrevistados.

Avaliação do governo Lula

Além do cenário eleitoral, a Genial/Quaest avaliou a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, o petista é desaprovado por 52% dos brasileiros e aprovado por 43%. São 42% os que avaliam a gestão federal como negativa, enquanto 31% julgam-na positiva. Para 28%, o governo é regular.



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