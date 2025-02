A- A+

ELEIÇÕES 2026 Genial/Quaest: Lula venceria todos candidatos da oposição se eleição fosse hoje A pesquisa faz parte do levantamento divulgado na semana passada, que mostrou pela primeira vez desaprovação do governo superior à aprovação

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (3) mostra que, apesar da alta na reprovação do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os candidatos da oposição se a eleição fosse hoje. A pesquisa simula quatro cenários de primeiro turno e seis de segundo turno Em todos, o atual chefe do Executivo aparece na frente.

A pesquisa faz parte do levantamento divulgado na semana passada, que mostrou pela primeira vez desaprovação do governo superior à aprovação. Foram entrevistados presencialmente 4.500 brasileiros, de 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 26 de janeiro. O período já capta as mudanças de comunicação no Planalto capitaneadas por Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom).

Nas seis simulações de segundo turno, Lula tem mais de 40% das intenções de voto. A menor diferença aparece na disputa com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, na qual Lula teria 41% dos votos contra 35%. Já o maior favoritismo de Lula se dá na disputa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil): 45% contra 26% no segundo turno.

Frente a Eduardo Bolsonaro (PL) e Pablo Marçal (PRTB), Lula abriria 10 pontos de vantagem: 44% contra 34% de ambos os potenciais candidatos da oposição. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a diferença a favor de Lula cai para nove pontos porcentuais: 43% contra 34%. A pesquisa testa ainda um cenário de segundo turno entre Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), no qual o presidente aparece com 45% das intenções contra 28%.

A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto porcentual. Nos quatro cenários de primeiro turno - que têm em comum a participação de Ciro Gomes (PDT) -, a liderança de Lula varia de 28% a 33% das intenções de voto, sendo o maior porcentual (33%) no cenário sem Tarcísio, Marçal e Eduardo Bolsonaro. No cenário sem Tarcísio, mas com Gusttavo Lima, Pablo Marçal e Eduardo Bolsonaro, a vantagem cai para 28%.

Na pesquisa espontânea, 78% declaram-se indecisos. Apenas três nomes foram citados: Lula, que aparece com 9% das intenções de voto, empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Gusttavo Lima teve 1% das menções.

A rejeição de Lula, no entanto, é menor do que a de Bolsonaro, conforme a pesquisa da Genial/Quaest. Dos eleitores que conhecem Lula, 49% dizem que não votariam nele. Em relação a Bolsonaro, a rejeição é de 53% (porcentual dos que conhecem e não votariam no ex-presidente). A maior rejeição apurada pela pesquisa é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (56% o conhecem e não votariam nele), seguida por Eduardo Bolsonaro (55%).

