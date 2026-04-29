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ELEIÇÕES 2026 Genial/Quaest: Tebet, França e Marina lideram corrida ao Senado e ameaçam grupo de Tarcísio em SP Ex-ministros de Lula aparecem numericamente a frente de Derrite e André do Prado em todos os cenários testados

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29, mostra candidatos apoiados pelo presidente Lula (PT) em boas condições de derrotar o grupo político do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida paulista ao Senado. O pleito é considerado prioritário para os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Simone Tebet (PSB), ex-ministra do Planejamento, marcou 14% das intenções de voto na pesquisa, despontando como a mais bem colocada entre todos os nomes testados. Seu nome já está consolidado como pré-candidata da esquerda ao Senado por São Paulo. A segunda vaga, que ainda está em aberto, poderia ser de Marina Silva (Rede), ex-titular da pasta de Meio Ambiente, que marca 12% na pesquisa, ou de Márcio França (PSB), ex-ministro do Empreendedorismo e ex-governador de São Paulo, que também pontua em 12%.

O nome de melhor performance do grupo de Tarcísio, neste momento, é o deputado federal e ex-secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), com 8% em todos os cenários testados. Ele empata, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com França e Marina. Derrite também é quem tem se apresentado como candidato há mais tempo e sua pré-candidatura deve ser oficializada na próxima semana.

Em seguida, vem o deputado federal Ricardo Salles (Novo), que marca 6%. André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, chega a 7%, considerando as suas taxas mais elevadas. A segunda vaga tarcisista deve ser entregue a Prado, com Salles concorrendo de modo independente.

Um dos cenários ainda testou o nome do influenciador Pablo Marçal (União), que marca 11% das intenções de voto para o Senado paulista. Atualmente, ele está inelegível após decisões da Justiça Eleitoral relativas ao concurso de "cortes" de vídeos em período pré-eleitoral em 2024, quando Marçal concorreu a prefeito de São Paulo. Em março, ele se filiou ao União e sinalizou que poderia concorrer a algum cargo eletivo caso reverta as condenações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Também foram testados os nomes de José Aníbal (PSDB), que chega a pontuar 5%, e do deputado federal Baleia Rossi (MDB), que também pontua 5%. A maioria dos entrevistados, entretanto, ainda não escolheu em quem vai votar para senador: até 24% se dizem indecisos e o número de pessoas que declaram voto em branco ou nulo chega a 33%.

Neste ano, os eleitores escolherão dois candidatos ao Senado nas urnas para mandatos de oito anos. As vagas abertas são ocupadas hoje por Mara Gabrilli (PSD) e Giordano (MDB), que não devem concorrer à reeleição. Os vencedores se juntam ao astronauta Marcos Pontes (PL) — que derrotou França, há quatro anos, com apoio de Bolsonaro.

Na disputa ao governo do estado, o atual incumbente, Tarcísio de Freitas, larga na frente contra Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Fazenda, na primeira pesquisa Genial/Quaest do ano. A cerca de cinco meses do primeiro turno, Tarcísio marca 38% das intenções de voto, contra 26% de Haddad. Ele também é favorito para derrotar o petista numa eventual segunda rodada.

Dados

Foram consultados, ao todo, 1.650 eleitores do estado de São Paulo, com mais de 16 anos, entre os dias 23 e 27 de abril. O intervalo de confiança é de 95%, o que significa a quantidade de vezes que se espera que a amostra utilizada represente de fato a população. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código SP-03583/2026.

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