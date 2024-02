Geopolítica atravessa reunião econômica do G20 e uma palavra trava divulgação de comunicado conjunto

A- A+

Assim como aconteceu na reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, na última semana, o encontro de ministros das Finanças e chefes de Bancos Centrais do grupo, vai ser encerrado nesta quinta-feira sem a divulgação de um comunicado conjunto. A ausência do documento escancara divergências dentro do grupo sobre o cenário geopolítico.

Em entrevista coletiva após o encerramento do encontro, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que "uma palavra" impediu consenso do grupo para a redação do documento, sem citar qual era. Ele disse que o governo brasileiro esperava que uma menção aos conflitos em curso - com a guerra da Ucrânia e em Gaza - ficassem de fora do texto.

— Nós havíamos nutrido a esperança de que temas mais sensíveis da geopolítica fossem debatidos exclusivamente na trilha diplomática (do G20). Mas como não se chegou na reunião do Rio de Janeiro (dos ministros das Relações Exteriores) a uma redação comum, isso acabou contaminando o consenso da nossa.

O ministro acrescentou que a "insistência"de alguns países do grupo sobre uma menção à guerras travou as conversas, apesar dos temas econômicos terem tido acordo comum.

Com a falta de um comunicado geral, o Ministério da Fazenda irá divulgar ainda nesta quinta-feira um documento próprio sobre os temas encaminhados nos dois dias de encontro.

