Ter, 19 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASÍLIA

Geraldo Alckmin é vaiado na abertura de evento com prefeitos em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está presente ao evento, porque cumpre agendas em São Paulo

Reportar Erro
Vice-presidente da República Geraldo Alckmin durante Abertura da XXVII Marcha dos Prefeitos em BrasíliaVice-presidente da República Geraldo Alckmin durante Abertura da XXVII Marcha dos Prefeitos em Brasília - Foto: Cadu Gomes/VPR

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi vaiado antes de fazer o seu discurso na abertura da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como "Marcha dos Prefeitos", realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em Brasília, na manhã desta terça-feira (19).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está presente ao evento, porque cumpre agendas em São Paulo. Lula esteve presente na abertura da Marcha em 2024 e 2025 e foi vaiado nas duas ocasiões.

Leia também

• Governadora Raquel Lyra garante retomada da obra da Transnordestina em Pernambuco

• CNM vai sabatinar pré-candidatos à Presidência da direita durante Marcha dos Prefeitos

Participam da cerimônia os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães; do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; além dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter