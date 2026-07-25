A- A+

POLÍTICA Geraldo Alckmin: com Flávio, o bolsonarismo está encurralado Vice-presidente da República discursou na convenção estadual do PT, em Campinas

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou neste sábado, 25, que o bolsonarismo está encurralado com Flávio Bolsonaro, mas rimou dizendo que o Brasil quer o bolsonarismo derrotado. Ele discursou na convenção estadual do PT, em Campinas.

"O Brasil já viu o bolsonarismo escancarado. Com Flávio, o bolsonarismo é encurralado. Aqui em São Paulo, o bolsonarismo é envergonhado. Mas o que o povo quer é o bolsonarismo derrotado", discursou aos militantes.

O evento que lança a candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo também tem a presença de Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), Márcio França (PSB). Todos são pré-candidatos e foram ministros no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também está presente.

Veja também