Geraldo Alckmin: com Flávio, o bolsonarismo está encurralado
Vice-presidente da República discursou na convenção estadual do PT, em Campinas
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou neste sábado, 25, que o bolsonarismo está encurralado com Flávio Bolsonaro, mas rimou dizendo que o Brasil quer o bolsonarismo derrotado. Ele discursou na convenção estadual do PT, em Campinas.
"O Brasil já viu o bolsonarismo escancarado. Com Flávio, o bolsonarismo é encurralado. Aqui em São Paulo, o bolsonarismo é envergonhado. Mas o que o povo quer é o bolsonarismo derrotado", discursou aos militantes.
Leia também
• Haddad: SP cresceu 0,4% nos últimos 12 meses, 1/4 da média nacional
• Flávio Bolsonaro posta vídeo com Javier Milei e fala em combater o terrorismo
• Pesquisa Datafolha: Lula é aprovado por 49% e desaprovado por 48%
O evento que lança a candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo também tem a presença de Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), Márcio França (PSB). Todos são pré-candidatos e foram ministros no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também está presente.