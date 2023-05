A- A+

BRASÍLIA Geraldo Alckmin fortalece PSB de olho na sucessão de Lula O vice-presidente da República tem atuado para reforçar os quadros do seu partido, esperando ser o escolhido do presidente Lula para a sucessão no Palácio do Planalto

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), já está de olho no Palácio do Planalto. Sonha em ser o candidato de Lula à sucessão do petista. Por isso, tem dividido a sua agenda entre encontros políticos e com industriais. Ele acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Por isso, tem mantido uma série de encontros com representantes da área.

Em seus encontros políticos, o foco tem sido na atração de prefeitos e vereadores para o seu partido, o PSB. Além disso, pessoas próximas a Alckmin dizem que ele tem buscado reduzir resistências de prefeitos à reforma tributária. É visto dentro do governo como importante interlocutor com esse grupo por causa da sua experiência como governador de São Paulo.

O vice-presidente teve, de 1º de janeiro a 5 de maio, 131 encontros (de um total de 407) com industriais, aproximadamente 30%, segundo levantamento do site poder360. Está mapeando gargalos e oportunidades para apresentar um conjunto de medidas para o setor. Alckmin tem usado o termo “neoindustrialização” para descrever o que considera sua missão: ampliar o setor industrial no país.

Está focado na indústria de baixo carbono. Ajudou a aumentar o percentual mínimo de biodiesel na mistura do combustível e prepara projeto para regulamentar o comércio de créditos de carbono. Um dos encontros do vice-presidente foi com o presidente da Ubrabio (União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene), Donizete Tokarski.

Segundo o executivo, Alckmin atuou para auxiliar na demanda do setor de maneira eficiente. Política também é 30% do total de encontros de Alckmin. Foram 114 reuniões com congressistas e representantes de Estados e municípios.

Ele quer fortalecer os palanques do PSB em 2024. Teve ao menos 33 encontros com prefeitos e vereadores. Em São Paulo, escalou Jonas Donizette para buscar prefeitos do PSDB, seu ex-partido. Filiaram Rubens Furlan, prefeito de Barueri, 6º maior PIB do Estado de SP.

