Gere faz homenagem a Fernando Dueire

A- A+

O senador Fernando Dueire (MDB) foi o homenageado de um almoço promovido pelo Grupo de Executivos do Recife (Gere), realizado nesta sexta-feira (3), no Spettus Premium, na Zona Sul da capital pernambucana. O evento reuniu representantes de empresas dos mais diversos segmentos da cidade.

O diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, esteve presente representando o fundador da Folha de Pernambuco e presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.



Ao receber a homenagem, o senador relembrou a trajetória política, destacando sua participação no governo de Jarbas Vasconcelos como secretário estadual de Infraestrutura.

Sobre a atuação no Senado, Dueire ressaltou sua proximidade com os prefeitos pernambucanos, a união da bancada pernambucana na Casa Alta e o seu papel estratégico na aprovação de operações de crédito para a Prefeitura do Recife e para o governo estadual.



“Renovo compromissos, e esses compromissos não saem de mim. Eles são permanentes, são fortes. Eu diria até que eles são maiores do que eu. Minha esposa vai continuar reclamando que trabalho muito. Meus amigos vão continuar sentindo a minha ausência. Vou continuar roubando meus espaços de lazer, mas esse compromisso que eu tenho é maior do que eu”, afirmou o parlamentar.

Saudação

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula (PSD), foi responsável por fazer a saudação no evento. Ele destacou o papel do Senado na República brasileira, destacando que é a Casa onde há paridade entre o número de parlamentares de cada estado. Ele destacou as características da atuação do senador Dueire, lembrando outros parlamentares pernambucanos que passaram pela mesma Casa.



“Um homem público de longa caminhada no Executivo e agora no Legislativo, que é Fernando Dueire. O legislativo é um poder compartido. Que só pode se você tiver a capacidade política de formar a maioria. Que exige do político articulação, prestígio, capacidade de construir consenso onde aparentemente só existem dissensos. Fernando tem isso sobrando”, destacou o ministro André de Paula.



O anfitrião, presidente da Gere, Ricardo Lustosa, destacou o papel do grupo na construção de pontes entre o empresariado do Recife e outros setores da sociedade. Ele reforçou importância do evento, ressaltando a capacidade do senador de entender os desafios do Brasil e buscar consensos ouvindo os setores da sociedade.



“Aqui no Gere temos uma missão muito clara: construir pontes entre o setor produtivo e o poder público, entre o conhecimento técnico e a prática política e entre as lideranças que moldam o nosso presente e aquelas que desenharão o nosso futuro. O evento de hoje materializa esse propósito. Para nos guiar nessa reflexão, temos a honra de receber um dos mais respeitados representantes de Pernambuco no cenário nacional, o senador Fernando Dueire”, declarou Lustosa.

Presenças

O evento foi bastante prestigiado por lideranças políticas, empresariais e do Judiciário. Além do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, participaram do evento o deputado federal Fernando Monteiro (Republicanos); o deputado estadual Jarbas Filho (MDB); o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Demócrito Ramos Reinaldo Filho, que representou o presidente da Corte, Ricardo Paes Barreto; a desembargadora emérita do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Margarida Cantarelli, e o cônsul da Suécia no Recife, Erik Limongi Sial.

Também marcaram presença o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF), Clayton de Almeida, e o procurador do Recife, Ricardo Sampaio. Entre os empresários presentes também estiveram o CEO da MV Saúde Digital, Paulo Magnus, e o advogado Tiago Alencar Lopes.

Veja também