Ter, 10 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Caso Master

Gestão Tarcísio abre investigação para apurar vazamento de fotos de Vorcaro na prisão

Banqueiro ficou detido no presídio estadual de Potim por dois dias, até ser transferido para a penitenciária federal de Brasília por determinação do STF

Reportar Erro
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

A Polícia Penal de São Paulo instaurou uma apuração interna para identificar a origem do vazamento das fotos do empresário Daniel Vorcaro tiradas enquanto o banqueiro esteve detido no presídio estadual de Potim. Segundo a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Corregedoria da corporação acompanha a apuração, que visa responsabilizar criminalmente quem participou do vazamento.

“A Secretaria da Administração Penitenciária ressalta que os dados pessoais e as imagens de todas os custodiados no sistema prisional paulista são protegidos nos termos da legislação vigente e que não existem protocolos diferenciados para casos individuais”, diz a corporação, em nota.

A prisão do banqueiro durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, na semana passada, recolocou no centro do debate as suspeitas que se acumulam sobre sua gestão à frente do Banco Master.

Leia também

• PPF é contra decisão que permite visitas de advogados de Vorcaro sem monitoramento

• Mendonça proíbe gravação de conversas de Vorcaro e advogados na prisão

• CPI do Crime Organizado recorre ao STF para tentar obrigar Daniel Vorcaro a depor no Senado

Nas imagens, Vorcaro aparece com o cabelo raspado, algemado com uma cinta e vestido de uniforme e chinelo. Ele foi preso em São Paulo na quarta-feira passada e transferido para a penitenciária federal de Brasília dois dias depois.

Vorcaro chegou a capital federal na última sob forte esquema de segurança para ser transferido ao sistema penitenciário federal. A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, após a Polícia Federal apontar riscos à segurança pública e à integridade física do investigado, caso ele permanecesse em um presídio estadual.

Na decisão que autorizou a transferência ao sistema federal, Mendonça afirmou que o caso se enquadra nas hipóteses previstas na Lei nº 11.671/2008, que permite a inclusão de presos provisórios ou condenados em presídios federais quando a medida se justifica por interesse da segurança pública ou do próprio custodiado.

Investigação contra Vorcaro

O ponto mais sensível da investigação contra Vorcaro é a apuração de eventual conexão entre o capital que irrigou o crescimento acelerado do banco e o Primeiro Comando da Capital (PCC). A Polícia Federal investiga se parte dos recursos movimentados pelo grupo teria origem ilícita.

A suspeita elevou o caso ao STF e colocou o banqueiro sob investigação direta da PF.

Outro eixo da apuração envolve:

Procurada à época, a defesa de Vorcaro disse que o ex-banqueiro não obstruiu o trabalho das autoridades ou da Justiça no caso Master e que colaborou com investigações.

Leia a íntegra da nota do governo Tarcísio:

"Polícia Penal do Estado de São Paulo instaurou procedimento apuratório para identificar a origem e responsabilizar o(s) envolvido(s) no vazamento das imagens citadas. A apuração é acompanhada pela Corregedoria da instituição. A Secretaria da Administração Penitenciária ressalta que os dados pessoais e as imagens de todas os custodiados no sistema prisional paulista são protegidos nos termos da legislação vigente e que não existem protocolos diferenciados para casos individuais."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter