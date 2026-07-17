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Magno Martins Gesto de Alcolumbre a Lula pode adiar promulgação de pauta-bomba; confira O gesto ocorre em meio ao distanciamento político entre Alcolumbre e Lula, que se arrasta desde o fim do ano passado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), fez um gesto de aproximação com o presidente Lula (PT) ao admitir a possibilidade de adiar a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Tratada pelo Palácio do Planalto como uma "pauta-bomba" devido ao elevado impacto fiscal, a medida foi aprovada pelo Senado nesta semana e preocupa a equipe econômica do governo.

O gesto ocorre em meio ao distanciamento político entre Alcolumbre e Lula, que se arrasta desde o fim do ano passado. Antes da promulgação da PEC, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, procurou o presidente do Senado e pediu cautela na condução do tema, argumentando que estados e municípios já manifestaram preocupação com os efeitos financeiros da proposta. Segundo o governo, o custo estimado da medida chega a cerca de R$ 27 bilhões ao longo de dez anos.

Em reserva, Alcolumbre sinalizou a interlocutores a possibilidade de deixar a promulgação da PEC para depois das eleições, segundo apurou a Revista Veja. De acordo com a publicação, a iniciativa seria interpretada como um gesto político em direção ao presidente Lula, com quem o senador também demonstra interesse em retomar o diálogo nos próximos meses.

Outro fator que pesa na decisão é a expectativa de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte analisa uma proposta de súmula vinculante elaborada pelo ministro Gilmar Mendes, que considera inconstitucionais leis ou atos que criem despesas obrigatórias ou concedam benefícios fiscais sem a devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro ou sem a indicação das respectivas fontes de compensação. A avaliação é que um eventual adiamento da promulgação daria tempo para que o STF se manifeste sobre o tema.

Mesmo com a possibilidade de Alcolumbre atender ao pedido do governo, integrantes da base aliada já trabalham com a hipótese de judicializar a questão caso a PEC seja promulgada. A avaliação entre governistas é que o Supremo tende a manter o entendimento consolidado de que a criação de novas despesas obrigatórias exige a indicação da fonte de custeio, requisito que, segundo o Palácio do Planalto, não foi observado na proposta aprovada pelo Congresso.

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