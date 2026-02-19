A- A+

CARNAVAL Getúlio, Garotinho, Lula três vezes: relembre políticos homenageados no Carnaval Além da Acadêmicos de Niterói, rebaixada em 2026, várias agremiações contaram a trajetória ou mencionaram políticos de forma elogiosa na História dos festejos

O polêmico desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem ao presidente Lula gerou tensão entre aliados e críticas da oposição a meses da corrida eleitoral. Não foi, porém, um tema inédito.

O petista já havia sido enredo em pelo menos outras duas ocasiões: da Gaviões da Fiel, em 2012, e da Cidade Jardim, de Belo Horizonte, em 2023. Nas últimas décadas, várias apresentações no carnaval contaram a trajetória ou mencionaram políticos de forma elogiosa, de Getúlio Vargas ao atual mandatário.

Veja abaixo casos de políticos homenageados em desfiles de carnaval pelo país:

1956 - Mangueira homenageia Getúlio Vargas

Com o enredo "Exaltação a Getúlio Vargas - Emancipação Nacional do Brasil", a Mangueira exaltou o nacionalismo, a industrialização e a trajetória do ex-presidente Getúlio Vargas, morto anos antes. A escola terminou em terceiro lugar. Entre outros fatores, o desfile ficou marcado pelo samba "O grande presidente", de Pandeirinho, que cantava: "No ano de 1883/No dia 19 de abril/Nascia Getúlio Dorneles Vargas/Que mais tarde seria o governo do nosso Brasil"

1981 - Mangueira homenageia Juscelino Kubitschek

Com o enredo "De Nonô a JK", a Mangueira levou ao desfile a trajetória de JK, da origem mineira à eleição ao Planalto, com referências à construção de Brasília e ao modelo de desenvolvimentismo. A escola terminou em quarto lugar.

1985 - Salgueiro homenageia Getúlio Vargas

Com o enredo "Anos Trinta, Vento Sul", a escola descreveu a ascensão de Vargas desde a revolução de 1930 e gerou polêmica ao tratar do regime autoritário do Estado Novo. O samba dizia: "Um ciclone feiticeiro / Venta pelos anos trinta / E traz Vargas, o mago justiceiro / Veio cumprir nobre missão / E mudar o destino da nossa nação". A escola terminou em sexto lugar.

1994 - Independentes de Cordovil homenageia Anthony Garotinho

Anthony Garotinho, então com 34 anos. já tinha sido prefeito de Campos e comandava a Secretaria Estadual de Agricultura do governo Leonel Brizola. Ele teve a biografia contada pela Independentes de Cordovil no enredo "O Garotinho de Campos vem aí...Sacudindo a Sapucaí", meses antes de concorrer ao Palácio Guanabara. Ele perderia a eleição no segundo turno para Marcello Alencar. A escola ficou em 14º lugar e foi rebaixada.



2000 - Portela homenageia Getúlio Vargas

O ex-presidente Getúlio Vargas voltou a aparecer em enredo em "Trabalhadores do Brasil: A Época de Getúlio Vargas". O desfile tratou de conquistas trabalhistas, industrialização, petróleo, mas também de autoritarismo e censura no Estado Novo. A escola terminou em décimo lugar.

2001 - Unidos de Villa Rica homenageia Chiquinho da Mangueira

A amarelo e azul de Copacabana levou para a passarela do samba o enredo "Da Vila Olímpica à Villa Rica: um exemplo de vida". Naquele ano, em um desfile em que a agremiação relegou suas cores ao segundo plano para destacar o verde e rosa da Mangueira, escola da qual o homenageado seria presidente anos mais tarde, a Villa Rica terminaria na quinta posição.

2003 - Beija-Flor de Nilópolis homenageia Lula

O presidente não era o tema central do enredo, mas uma escultura gigante sua seu foi o destaque de um dos carros alegóricos da escola no enredo: "O povo conta sua história: saco vazio não para em pé, a mão que faz a guerra faz a paz". O desfile abordou os temas da fome e da miséria e fez menção ao programa social Fome Zero, impulsionado pelo petista recém-eleito. Na Avenida, o então intérprete Neguinho da Beija-Flor anunciou: "A esperança venceu o medo", frase dita por Lula ao vencer a eleição. A escola foi campeã do carnaval.

2006 - Leandro de Itaquera homenageia Alckmin, Serra e Covas

A agremiação apresentou o enredo "festas e tradições paulistas sobre as águas de um novo Tietê", com alusões a festividades locais (parada gay e carnaval) e às obras de rebaixamento da calha do rio, uma das bandeiras do PSDB em São Paulo. Incluiu na apresentação uma alegoria com bonecos do governador Geraldo Alckmin e do prefeito José Serra, ambos à época do PSDB, além do ex-governador tucano Mario Covas. Gerou revolta do PT, na ocasião. A escola foi rebaixada.



2010 - Mocidade Unida de Jacarepaguá homenageia Chiquinho da Mangueira

Em 2010, desta vez, ano eleitoral, Chiquinho da Mangueira foi enredo da escola que disputava a quinta divisão do carnaval. A azul e branco apresentou na Estrada Intendente Magalhães, no Campinho, um tema bem parecido com o da Villa Rica de 2001: "Chiquinho da Mangueira - Da Villa Olímpica ao Maracanã, uma trajetória de esporte e cidadania". Ficou em oitavo lugar. Dois anos depois, mudou o nome para Mocidade Unida da Cidade de Deus.

2012 - Vai-Vai homenageia Dilma Rousseff

A Vai Vai apostou no enredo "Mulheres que Brilham - a força feminina no progresso social e cultural do país". A presidente Dilma Rousseff (PT) foi a principal homenageada pela preta e branca do Bixiga. A petista foi citada, inclusive, na letra do samba: "Hoje és presidente e me rendo a teus pés. Pra sempre te amarei, mulher". Nas alas, a escola incluiu fantasias nas cores verde e amarelo. Ficou em terceiro.

2012 - Gaviões da Fiel homenageia Lula

Com o enredo "Verás que um filho fiel não foge à luta. Lula, o retrato de uma nação", a escola contou a "saga de um menino sonhador", desde a infância pobre em Guaranhuns (PE), a migração familiar, a vida como operário, o sindicalismo até a ascensão à Presidência, além da paixão pelo Corinthians. Lula não compareceu (tratava, à época, um câncer na laringe), mas foi representado pela então primeira-dama, Marísia Letícia. A escola terminou em nono lugar.



2023 - Cidade Jardim homenageia Lula

O enredo da escola de Belo Horizonte "Sem medo de ser feliz" foi inspirado no slogan da campanha eleitoral de Lula em 2022. O desfile tratou das origens nordestinas, do papel como líder sindical e a trajetória política do petista, com referências ao PT e à defesa da democracia. A escola terminou em quarto lugar.

