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ELEIÇÕES 2026 Gil Diniz pede ao TRE derrubada da candidatura de Salles ao Senado por presença em inauguração Ricardo Salles afirmou que a representação é improcedente e criticou a conduta de Gil Diniz

O candidato ao Senado por São Paulo, Ricardo Salles (Novo), foi alvo de uma representação no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), na última quarta-feira, 12, que pede a cassação do registro de candidatura.

A ação protocolada pelo deputado estadual Gil Diniz (PL-SP) acusa o ex-ministro do Meio Ambiente de discursar durante a inauguração de uma obra pública, em 21 julho, fora do período permitido pela legislação eleitoral.

Procurado pelo Estadão, Ricardo Salles afirmou que a representação é improcedente e criticou a conduta de Gil Diniz. "Essa estratégia do centrão de judicializar tudo é típica de quem não tem voto e quer ganhar no tapetão. A cerimônia já tinha acabado. Tenho certeza de que será arquivada."

Segundo a acusação, a presença do candidato no evento que marcou a entrega da nova sede da Secretaria Municipal de Cidadania e Parcerias, em Piracicaba (SP), nos três meses que antecedem o pleito, viola a Lei das Eleições e compromete a igualdade entre as campanhas.

O texto também alega que inaugurações em território paulista são consideradas área de influência eleitoral do candidato ao Senado Federal.

A ação ainda fala em uso da máquina pública como "palco de projeção política em benefício do candidato" durante período crítico da campanha eleitoral.

Mais cedo, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo recuou de outro pedido para barrar a candidatura ao Senado do deputado federal e ex-ministro. O órgão reconheceu que Salles sanou a falta de documentos que motivou a impugnação.

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