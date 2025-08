A- A+

STF Gilmar afirma que Eduardo Bolsonaro comete "verdadeiro ato de lesa-pátria" após fugir do país Sem citar o nome do filho de Bolsonaro, decano do STF diz que deputado 'fugiu covardemente' para os EUA

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou nesta sexta-feira (1) que "não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram fomentados por radicais" e, sem citar o nome de Eduardo Bolsonaro, disse que "um deputado, na linha de frente do entreguismo, fugiu covardemente" para os Estados Unidos para fomentar ataques ao STF, em um "verdadeiro ato de lesa pátria".

O ministro defendeu o relator da ação penal da trama golpista, o também ministro do STF Alexandre de Moraes, que nesta semana foi incluído pelo governo de Donald Trump entre os sancionados na Lei Magnitsky.

— O alvo central contra quem as baterias do já do cais têm se voltado é o eminente Ministro Alexandre de Moraes, que como todos sabem, é o responsável pela apuração da tentativa de golpe de Estado — disse Gilmar. O ministro afirmou que quanto mais provas surgem sobre a trama golpista, maiores são os ataques "daqueles que perderam as eleições" contra a Corte.

