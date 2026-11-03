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Supremo Tribunal Federal Gilmar dá indireta a Nunes e diz que eleição 'ocorreu dentro das regras' graças ao colegiado do TSE Ministro do STF afirmou que espera-se uma postura de "árbitro" do presidente do Tribunal Superior Eleitoral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes usou a rede social X para publicar uma indireta ao colega de Corte, o ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Gilmar afirmou que espera-se uma postura de "árbitro" do presidente do TSE e ressaltou que quem assegurou uma eleição dentro das regras foi o colegiado da Corte.

As eleições de 2026 evidenciaram a correção da antiga lição de que as instituições de Estado são maiores do que os membros que as ocupam. Foi o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral que assegurou que a disputa transcorresse dentro das regras do jogo democrático. A institucionalidade, entretanto, não deveria precisar ser resgatada a cada eleição. De quem está na condução do órgão que organiza o pleito espera-se a postura de árbitro equidistante que a Constituição pressupõe. Na condução de órgãos de elevada importância, um aspecto precisa ficar claro: silêncios e hesitações não são neutros. Podem abrir espaço para decisões contraditórias, levar outras instâncias a suprir, pelas vias próprias, o que poderia ter sido resolvido desde a origem e servir de pretexto a quem insiste em atacar um sistema eleitoral íntegro e confiável. Desta vez, a colegialidade cumpriu seu papel. A solidez do processo eleitoral, contudo, não pode depender apenas da força do colegiado. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) November 3, 2026

"Foi o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral que assegurou que a disputa transcorresse dentro das regras do jogo democrático. (...) De quem está na condução do órgão que organiza o pleito espera-se a postura de árbitro equidistante que a Constituição pressupõe", escreveu.

O ministro ainda afirmou que "na condução de órgãos de elevada importância, um aspecto precisa ficar claro: silêncios e hesitações não são neutros".

"Podem abrir espaço para decisões contraditórias, levar outras instâncias a suprir, pelas vias próprias, o que poderia ter sido resolvido desde a origem e servir de pretexto a quem insiste em atacar um sistema eleitoral íntegro e confiável. Desta vez, a colegialidade cumpriu seu papel. A solidez do processo eleitoral, contudo, não pode depender apenas da força do colegiado", disse.

A postura de Nunes Marques como presidente do TSE foi criticada por colegas das duas Cortes. Entre os episódios citados, está a tentativa de derrubar o canal de WhatsApp "Exército de Lula", que alcançou mais de 10 milhões de seguidores. O corregedor Ricardo Villas Bôas Cueva suspendeu preliminarmente a ordem de Nunes Marques e depois o ministro Floriano de Azevedo Marques decidiu que o canal não poderia ser suspenso por decisão administrativa.

Também houve queixas por ele não ter tomado um posição diante dos relatos de falta de ônibus em cidades do Nordeste, reduto eleitoral de Lula, o que levou o ministro Cristiano Zanin, do STF, a decidir estender a votação em todo o país por mais duas horas.

A decisão ocorreu quando as urnas em alguns locais já haviam sido lacradas. No fim, apenas 35 mil votos foram registrados após às 17h, mas a ação foi o suficiente para fomentar críticas e teorias de fraude eleitoral por parte do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que foi candidato à Presidência, e seus aliados.

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