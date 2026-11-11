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Polícia Federal Gilmar defende Andrei Rodrigues em meio à crise na PF: "Autonomia precisa ser preservada" Chefe da Polícia Federal se tornou alvo de críticas após reestruturação administrativa no órgão

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), defendeu nesta quarta-feira o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, após o chefe do órgão ser criticado publicamente por servidores em meio a uma reestruturação interna e acusação de interferência em investigações.

Em publicação nas suas redes sociais, Gilmar afirmou que Andrei tem conduzido a instituição com "integridade e independência" e disse que a autonomia da PF deve ser preservada.

— Andrei Rodrigues, delegado de carreira que dedicou mais de duas décadas de sua vida ao Brasil, tem conduzido a Polícia Federal com integridade e independência. Sua postura republicana à frente da corporação dá a medida de seu caráter. Em setembro, diante de investidas injustas contra sua conduta, onze dos treze diretores que compõem a cúpula da PF vieram a público atestar sua atuação técnica, isenta e responsável — escreveu o ministro do Supremo.

Ao conduzir uma reestruturação de diretorias e coordenadorias, Andrei passou a ser criticado publicamente por servidores. A crise interna escalou na terça-feira, quando se tornou pública a saída dele da Associação de Delegados da Polícia Federal (ADPF), que por sua vez apontou “interferência” do chefe nas apurações.

Os delegados no centro do episódio, Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, foram afastados de seus cargos dois dias depois de inserirem no sistema da PF três relatórios sobre as condutas de Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, detalhando o envolvimento dos ministros com Daniel Vorcaro, dono do Master.

Os relatórios foram produzidos por determinação do presidente do STF, Edson Fachin, para que pudessem subsidiar possíveis pedidos de investigação dos magistrados, caso esse seja o entendimento da Corte.

Em sua publicação, Gilmar defendeu Andrei afirmando que, nos últimos quatro anos, a PF agiu com "destemor, firmeza e rigor técnico", citando operações como a Carbono Oculto e Unha e Carne. Segundo o ministro, as mudanças administrativas colocadas em vigor por Andrei seriam legítimas.

— A autonomia da Polícia Federal precisa ser preservada, e isso inclui a competência do diretor-geral para promover mudanças administrativas legítimas, inspiradas no melhor interesse público. A trajetória de Andrei não deixa dúvida sobre a lisura de suas decisões de gestão. Registro meu apoio e meu reconhecimento pelos serviços que vem prestando ao país — afirma.

Nesta terça-feira, a Associação de Delegados da Policia Federal (ADPF) redigiu uma nota dura contra Andrei e afirmou que o episódio de afastamento dos delegados abre um precedente preocupante para a autonomia dos investigadores.

“Não compete ao diretor-geral da Polícia Federal interferir no conteúdo ou determinar a reformulação de documentos produzidos no exercício da atividade de polícia judiciária”, afirmou a entidade.

A associação também tratou a reestruturação na PF como uma forma de retaliação, a partir da qual foi passada uma “mensagem preocupante à carreira” e que “ameaça um dos pilares fundamentais da Polícia Federal: a autonomia de suas autoridades policiais para investigar, independentemente de quem sejam os envolvidos”.

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