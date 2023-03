A- A+

atos antidemocráticos Gilmar diz que 8 de janeiro criou "janela de oportunidade" para discutir responsabilidade das redes Ministro do STF afirmou que plataformas devem ser punidas por 'ações' e 'omissões'

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta terça-feira (7) que é preciso aproveitar a "janela de oportunidade" que foi aberta pelos ataques golpistas do dia 8 de janeiro para discutir mudanças na legislação sobre as redes sociais.

"É uma questão fundamental, e é fundamental que nós aproveitemos, inclusive, a janela de oportunidade que o 8 de janeiro nos abriu para discutirmos com absoluta franqueza, com absoluta sinceridade, a necessidade de mudança de legislação", afirmou o ministro, em evento comemorativo dos 30 anos da Advocacia-Geral da União (AGU).

Gilmar defendeu que as plataformas precisam ser "legalmente responsabilizadas" por suas ações ou omissões: "Eu estou absolutamente convencido de que é urgente a disciplina das redes sociais. É fundamental que as plataformas sejam legalmente responsabilizadas por suas ações, ou por suas omissões".

Para o ministro, conteúdos que ataquem a democracia devem ser considerados da mesma maneira que a divulgação de pedofilia e de outros conteúdos criminosos.

"É fundamental que naquele cardápio de medidas que já estão previstas na legislação, não divulgação de notícias que atentem contra moral e bons costumes, divulgação de pedofilia ou de outras situações criminosas, que também se insira a defesa da democracia".

Gilmar acrescentou que outros países, como a Alemanha, já adotaram mudanças na legislação.

Veja também

Política Madri quer impor mínimo de 40% de ministras no governo