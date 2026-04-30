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Supremo Tribunal Federal Gilmar diz que decisão do Senado sobre Messias deve ser respeitada, mas que história 'fará justiça' Em seu perfil no X, o decano do STF "prestou reconhecimento" a Messias e classificou o AGU como um dos "maiores juristas da história recente do Brasil"

O decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que a decisão do Senado que rejeitou a indicação do advogado-geral da União Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal deve ser respeitada, mas apontou que a "história fará justiça" à trajetória do ministro.

Em seu perfil no X, Gilmar "prestou reconhecimento" a Messias. Classificou o AGU como um dos "maiores juristas da história recente do Brasil" e afirmou que sua trajetória é marcada por "dignidade, retidão e dedicação ao serviço público".

O Senado Federal exerceu, com a soberania que lhe é própria, sua prerrogativa constitucional de sabatinar e deliberar sobre nomes indicados ao STF — missão centenária que deve ser pautada pelo interesse público e pelos requisitos do cargo. A decisão do Senado deve ser respeitada.… — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) April 30, 2026

— Sempre afirmei publicamente que ele reúne as credenciais exigidas para a magistratura, e mantenho essa posição — frisou.

Segundo Gilmar, Messias se portou com "coragem, dignidade e humildade" durante a campanha para a sabatina no Senado. O decano anotou que o ministro se submeteu a "rigoroso escrutínio público" e foi alvo de "graves ataques à sua honra".

— A história saberá fazer justiça à sua trajetória, diante do seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e dos relevantes serviços que já prestou às instituições. O Brasil ganha em tê-lo onde estiver — indicou.

Ao tratar da decisão do Senado, o ministro do STF indicou que a Casa Legislativa exerceu sua "prerrogativa constitucional" e friso que a missão de deliberar sobre os indicados à Corte máxima "deve ser pautada pelo interesse público e pelos requisitos do cargo".

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