STF Gilmar e Fux se desentendem durante intervalo de sessão do STF Tensão entre os dois magistrados não é nova

Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), protagonizaram um desentendimento na quarta-feira, durante o intervalo da sessão de julgamentos, na chamada sala de lanches ao lado do plenário da Corte.

Segundo pessoas que testemunharam o entrevero, Gilmar, que é decano do STF, chamou Fux de “figura lamentável” e afirmou que o colega "precisa de terapia para superar traumas". Ainda de acordo com relatos, houve troca de ofensas entre os ministros.

O conteúdo do bate-boca foi revelado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmado pelo Globo.

Durante a discussão, Gilmar teria criticado o voto de Fux no julgamento da tentativa de golpe. Três ministros que estavam na sala de lanches no momento se retiraram ao perceberem que os ânimos estavam exaltados.

O ministro divergiu da maioria e votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que irritou parte do tribunal.

Gilmar, que não integra a Primeira Turma. responsável pelo caso, tem se posicionado de forma contundente contra qualquer tentativa de anistia ou relativização dos atos golpistas.

Fux, segundo relatos, se defendeu com o argumento de que tem o direito de se posicionar como quiser.

A tensão entre os dois não é nova. Em setembro, Gilmar já havia criticado publicamente o voto de Fux, chamando-o de “prenhe de incoerências” por absolver Bolsonaro e, ao mesmo tempo, condenar dois de seus auxiliares diretos, Mauro Cid e Braga Netto.

“Se não houve golpe, não deveria haver condenação. Condenar os executores e absolver o mandante é uma contradição nos próprios termos”, disse Gilmar na ocasião.

O histórico de embates entre os dois inclui ainda discussões acaloradas em plenário, como a que ocorreu em 2023 durante o julgamento sobre o juiz de garantias. Na ocasião, Gilmar acusou Fux de travar a implementação do modelo por motivos políticos e administrativos, enquanto Fux alegava falta de estudos técnicos e orçamentários para a adoção da medida.

Procurados, os gabinetes de Gilmar Mendes e Luiz Fux não comentaram o episódio. Ministros avaliam que o embate pode ter reflexos na coesão da Corte, especialmente diante de julgamentos de grande repercussão que ainda estão por vir.

A posição que vem sendo adotada por Fux nos casos criminais tem causado mal-estar na Turma. Segundo relatos, Fux tem ficado cada vez menos com os colegas. A avaliação é que o Supremo precisa preservar uma imagem de unidade institucional, mesmo diante de divergências jurídicas.

